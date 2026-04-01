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При крушении военного самолета в Крыму погибли 29 человек

01 апреля 2026 08:25
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29 человек погибли в авиакатастрофе в Крыму. Там разбился военно-транспортный самолет Ан-26 . На борту находились шесть членов экипажа и 23 пассажира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При крушении военного самолета в Крыму погибли 29 человек-2

Известно, что судно совершало плановый перелет. После того, как борт перестал выходить на связь, на его поиски оправилась специальная группа. Через несколько часов было обнаружено место падения. Самолет врезался в скалу. По основной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Следов поражающего воздействия по воздушному судну не выявлено. 

# Россия # Крушение

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