При крушении военного самолета в Крыму погибли 29 человек

29 человек погибли в авиакатастрофе в Крыму. Там разбился военно-транспортный самолет Ан-26 . На борту находились шесть членов экипажа и 23 пассажира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что судно совершало плановый перелет. После того, как борт перестал выходить на связь, на его поиски оправилась специальная группа. Через несколько часов было обнаружено место падения. Самолет врезался в скалу. По основной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Следов поражающего воздействия по воздушному судну не выявлено.