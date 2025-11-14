Алина Горносько завоевала золото на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация»

Три финала, два золота и серебро. Алина Горносько завоевала очередные награды на Международном турнире по художественной гимнастике «Небесная грация» – он завершился в Китае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вначале лидер национальной команды поднялась на высшую ступень пьедестала по итогам обруча. Результат – 32,15 балла. Чуть позже в блестящем стиле был выигран и мяч. Горносько была близка к хет-трику, но в ленте ее опередила россиянка Мария Борисова.

Напомним, накануне наша спортсменка не знала равных в многоборье. Также сегодня серебром обзавелась Николь Леута, а бронзой – Дарья Грохотова.

В групповых упражнениях среди сеньорок сборная Беларуси одержала победу в композиции с тремя мячами и двумя обручами, за программу с пятью лентами наши девушки получили вторую сумму баллов. По итогам соревновательного дня в активе нашей юниорской команды два серебра. Всего на турнире в Пекине белорусские гимнастки завоевали 22 медали: 5 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых.