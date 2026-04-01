Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в ироничной форме прокомментировал визит главы евродипломатии Каи Каллас в Киев 1 апреля, пишет РИА Нововсти.

Косачев привел анекдот про ключи. Каллас, как он отметил, будучи точно уверенной в приоритетах для Евросоюза «с точки зрения взлетевших цен на бензин и электричество», направилась в Киев. Сиуация, по его мнению, сродни анекдотической, «когда ключи потерялись в придорожной траве, но ищут их на асфальте в свете уличного фонаря, потому что там виднее».

«Повезло» гражданам ЕС с их руководством Брюсселя, которые даже не были ими избраны, сказал Косачев.

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