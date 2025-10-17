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Турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартовал в Минске

17 октября 2025 18:27
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Красочно и масштабно стартовал 21-й международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. За награды спорят лучшие грации Беларуси, России и Молдовы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартовал в Минске-2

Грация и пластика, широкая амплитуда и завораживающее исполнение – это все о художественной гимнастики. И пусть вид спорта субъективный, благодарный зритель всегда найдет, чем восхищаться. Из года в год турнир меняет тематику, и на этот раз на арену вышли «кошки». Праздник спорта стартовал. Яркое открытие тронуло душу и воспоминания олимпийской чемпионки.

Турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартовал в Минске-4

Марина Лобач, олимпийская чемпионка:
Прозвучала песня, которую в детстве я слушала дома. Ставила пластинку и именно ее слушала. И настолько было приятно, что сейчас ее вспомнили. Душа ребенка всегда стремиться к лучшему, и я желаю всем, чтобы у них получилось.

Турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартовал в Минске-6

20 квартетов участниц разыграют награды в командном первенстве, а также в многоборье и отдельных видах. В воскресенье награды найдут своих героев, а самое главное, у всех участниц останутся воспоминания об уникальном турнире, который дает путевку в большой спорт.

Подробнее в видео.

# Марина Лобач # Художественная гимнастика

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