Турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартовал в Минске

Красочно и масштабно стартовал 21-й международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. За награды спорят лучшие грации Беларуси, России и Молдовы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Грация и пластика, широкая амплитуда и завораживающее исполнение – это все о художественной гимнастики. И пусть вид спорта субъективный, благодарный зритель всегда найдет, чем восхищаться. Из года в год турнир меняет тематику, и на этот раз на арену вышли «кошки». Праздник спорта стартовал. Яркое открытие тронуло душу и воспоминания олимпийской чемпионки.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка:

Прозвучала песня, которую в детстве я слушала дома. Ставила пластинку и именно ее слушала. И настолько было приятно, что сейчас ее вспомнили. Душа ребенка всегда стремиться к лучшему, и я желаю всем, чтобы у них получилось.