Куклы и прогулки – в прошлом. Белорусские грации БФСО «Динамо» подводят итоги года

Несомненно, художественная гимнастика – один из самых красивых видов спорта в мире, но у него есть две стороны медали, причем та, которая ближе к телу, пропитана трудом, слезами и силой воли. Неслучайно этот вид наравне с борьбой и футболом входит в состав Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Традиционно грации из всей страны этой школы подводят итоги работы в конце года, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Десятилетние девчонки на ковре проводят большую часть своего времени. Куклы и веселые прогулки – в прошлом, чтобы стать известной, необходим режим, нагрузки и вот такая растяжка, которой уделяется огромное количество времени. Каждый год воспитанницы СДЮШОР «Динамо» сдают переводные экзамены. Остаются только самые сильные духом. Маргарита Кочеткова и Милана Борисенок когда-то мечтали получить звание мастера спорта, спустя 8 лет это произошло.

Маргарита Кочеткова, участница турнира:

Когда я была меленькой и смотрела на старших девочек, когда им именно на этом старте дают мастера спорта, всегда мечтала: когда-нибудь тоже так дадут. И буду стоять, как и они. Милана Борисенок, участница турнира:

Я очень хочу получить мастера спорта международного класса и попасть в сборную Республики Беларусь. Чтобы также выступать на международных стартах и завоевывать медали для страны.