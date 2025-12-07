Куклы и прогулки – в прошлом. Белорусские грации БФСО «Динамо» подводят итоги года
Несомненно, художественная гимнастика – один из самых красивых видов спорта в мире, но у него есть две стороны медали, причем та, которая ближе к телу, пропитана трудом, слезами и силой воли. Неслучайно этот вид наравне с борьбой и футболом входит в состав Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Традиционно грации из всей страны этой школы подводят итоги работы в конце года, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Десятилетние девчонки на ковре проводят большую часть своего времени. Куклы и веселые прогулки – в прошлом, чтобы стать известной, необходим режим, нагрузки и вот такая растяжка, которой уделяется огромное количество времени.
Каждый год воспитанницы СДЮШОР «Динамо» сдают переводные экзамены. Остаются только самые сильные духом. Маргарита Кочеткова и Милана Борисенок когда-то мечтали получить звание мастера спорта, спустя 8 лет это произошло.
Маргарита Кочеткова, участница турнира:
Когда я была меленькой и смотрела на старших девочек, когда им именно на этом старте дают мастера спорта, всегда мечтала: когда-нибудь тоже так дадут. И буду стоять, как и они.
Милана Борисенок, участница турнира:
Я очень хочу получить мастера спорта международного класса и попасть в сборную Республики Беларусь. Чтобы также выступать на международных стартах и завоевывать медали для страны.
В конце года у девочек самый важный турнир на призы БФСО «Динамо». Участницы старшей возрастной группы, конечно, мечтают выступать в национальной команде, и Мария Бурак по итогам нынешнего года завоевала это право. Также она победительница в многоборье родного декабрьского турнира. Маленькие гимнастки начинают выступать после трехлетнего обучения азам, еще через год они берут предметы в руки.
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