Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном

Стало известно, когда может закончиться ближневосточный конфликт. Приблизительные сроки озвучил Дональд Трамп, общаясь с журналистами. По мнению главы Белого дома, это произойдет через две или три недели. При этом США не обязательно заключать сделку с Ираном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп, президент США:

Моей целью было то, чтобы у них не было ядерного оружия, и эта цель достигнута. У них не будет ядерного оружия. И мы заканчиваем работу. И я думаю, что это займет, может быть, две-три недели, может быть, пару дней больше. Но мы хотим уничтожить все, что у них есть. Возможно, мы заключим сделку раньше. Когда мы почувствуем, что они надолго застряли в каменном веке и не смогут создать ядерное оружие, тогда мы уйдем, независимо от того, будет ли у нас сделка или нет, хотя это уже не имеет значения. Возможно, сделка состоится, потому что они хотят ее заключить. Они хотят ее заключить больше, чем я.

По словам Дональда Трампа, США готовы прекратить боевые действия до решения ситуации с Ормузским проливом, который уже больше месяца фактически заблокирован Ираном. Отметим, это не первое заявление американского президента о скором окончании войны. До этого он 12 раз говорил о ее завершении. Он пытался убедить американцев, что конфликт не перейдет в затяжную фазу.