Во дворах Минска заменят более 2,6 тыс. единиц детского игрового оборудования

С заботой о юных жителях столицы. В Минске в 2026 году запланировано масштабное обновление детских площадок. Планируется заменить более 2 тысяч 600 единиц игрового оборудования. В приоритете – безопасность, удобство и эстетичность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только в Октябрьском районе столицы предстоит обновить 230 единиц оборудования, включая почти 60 детских игровых комплексов. Вместо традиционных песочниц появятся современные песочные дворики в виде мини-комплексов. Также установят современные качели, горки и карусели. А для безопасности уложат специальное резиновое покрытие. Всего в Октябрьском районе более 300 дворовых территорий. Во время весеннего благоустройства преобразится каждая из них. Там планируют покрасить и отремонтировать детские игровые комплексы, скамейки и урны.

Алла Бушило, заместитель директора ЖКХ Октябрьского района Минска:

С 10 марта у нас стартовал месячник по наведению порядка на дворовых территориях. У нас запланировано во время субботников убрать 295 гектар зеленых зон и повыметать усовершенствованные покрытия. В настоящее время мы уже выгребли 141 гектар зеленых зон. Приступили также мы к работам по ямочному ремонту. На сегодняшний день выполнено более 850 квадратных метров ямочного ремонта. Выполнили обрезку объектов растительного мира.

Параллельно проводятся работы по обрезке деревьев. Кроме того, уже высажено более 80 кустов, около 70 деревьев.