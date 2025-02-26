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Новости по тегу #Храмы Минска

Паломнический тур в Телядовичи – побывали в храме, пережившем войны и богоборчество
26 февраля 2025 06:18

Паломнический тур в Телядовичи – побывали в храме, пережившем войны и богоборчество

В Беларуси появится храмовый комплекс для людей с ограниченными возможностями
25 февраля 2025 06:01

В Беларуси появится храмовый комплекс для людей с ограниченными возможностями

Храм Александра Невского в Минске внесён в список объектов на реконструкцию
05 февраля 2025 14:04

Храм Александра Невского в Минске внесён в список объектов на реконструкцию

Вера в чудо и волшебная атмосфера – как проходит подготовка храмов к Рождеству?
06 января 2025 16:51

Вера в чудо и волшебная атмосфера – как проходит подготовка храмов к Рождеству?

Новую часовню с колокольней торжественно открыли в Заводском районе Минска
21 ноября 2023 17:48

Новую часовню с колокольней торжественно открыли в Заводском районе Минска

Молодёжь Московского района помогает в благоустройстве святынь Минска. Какие храмы посетят волонтёры?
21 апреля 2023 14:04

Молодёжь Московского района помогает в благоустройстве святынь Минска. Какие храмы посетят волонтёры?

В храме Всех Святых заложили капсулу земли, привезённую с места битвы за Ленинград
03 июня 2022 12:29

В храме Всех Святых заложили капсулу земли, привезённую с места битвы за Ленинград

Александр Лукашенко: «Я буду делать всё для того, чтобы Господь не ушёл в сторону от нашей земли»
03 октября 2020 20:58

Александр Лукашенко: «Я буду делать всё для того, чтобы Господь не ушёл в сторону от нашей земли»

«Это место очень значимое». Михаил Гуцериев о том, почему принял участие в строительстве храма в Шершунах
03 октября 2020 20:25

«Это место очень значимое». Михаил Гуцериев о том, почему принял участие в строительстве храма в Шершунах

Вот что говорили жители Минского района после встречи с Президентом
03 октября 2020 19:54

Вот что говорили жители Минского района после встречи с Президентом

Александр Лукашенко вручил Михаилу Гуцериеву орден за вклад в строительство храма святого пророка Иоанна Предтечи
03 октября 2020 11:21

Александр Лукашенко вручил Михаилу Гуцериеву орден за вклад в строительство храма святого пророка Иоанна Предтечи

Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа
03 октября 2020 11:09

Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа