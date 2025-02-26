Новости по тегу #Храмы Минска

К сожалению, в 1990-е годы храм ограбили и вынесли все ценности: старинные иконы, четыре Евангелия, церковную утварь. Убранство восстанавливали общими силами.
Белорусская православная церковь продолжает работу по созданию безбарьерной среды.
Здание, как и военное кладбище, уникальны. В некрополе погребены солдаты, погибшие в Крымской, Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войнах.
Один из самых главных и светлых праздников церковного календаря имеет свои традиции. 6 декабря верующие наводят порядок в доме, украшают жилище и готовят особые блюда.
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