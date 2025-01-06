Вера в чудо и волшебная атмосфера – как проходит подготовка храмов к Рождеству?

В рождественские дни людей особенно объединяет вера в чудо. Один из самых главных и светлых праздников церковного календаря имеет свои традиции. 6 декабря верующие наводят порядок в доме, украшают жилище и готовят особые блюда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конечно, к празднику украшают и Божий дом – церкви. На протяжении всей недели прихожане создавали волшебную атмосферу для предстоящего торжества.

Пока художники творят красками, кто-то делает это при помощи живых цветов. Татьяна Тихонова уже 18 лет занимается храмовой флористикой. А на протяжении последних трех лет она делится своим опытом и обучает других этому мастерству.

Татьяна Тихонова, храмовый флорист:

В храмовой флористике есть некие законы и порядки, как в чистописании, как в математике, как и в любой другой области. Я уже передаю свой опыт ученицам. Потому что начинала я в Троицком храме – это маленький объем, а вы видите, что здесь такой большой объем. И чтобы создать эффект праздника, торжества, конечно, нужно много и цветов, и много рук.

Православные христиане украшают храмы к Рождеству – подробности здесь.

Великолепные букеты вскоре украсят алтарь. Цветы закупаются заранее, чтобы каждый бутон мог напитаться водой – необходимо не менее пяти часов – это продлевает свежесть всей композиции. Значение красоты живых цветов в храмовой флористике видится в глубоком духовном воздействии на человека. Каждая работа создается с душой и молитвой в сердце.