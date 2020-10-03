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Александр Лукашенко вручил Михаилу Гуцериеву орден за вклад в строительство храма святого пророка Иоанна Предтечи

03 октября 2020 11:21
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Новости Беларуси. В агрогородке Шершуны распахнул двери новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко вручил Михаилу Гуцериеву орден за вклад в строительство храма святого пророка Иоанна Предтечи-1

Александр Лукашенко вручил Михаилу Гуцериеву орден за вклад в строительство храма святого пророка Иоанна Предтечи-3

На церемонию освящения прихода приехал Президент Беларуси и глава Белорусской православной церкви. И уже сегодня здесь прозвучали первые молитвы.

Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа

Воплотить проект в жизнь помог Михаил Гуцериев.

Александр Лукашенко вручил Михаилу Гуцериеву орден за вклад в строительство храма святого пророка Иоанна Предтечи-6

В знак благодарности и за личный вклад в строительство храма от имени Белорусской православной церкви меценату вручили орден. Поблагодарил и Президент.

Александр Лукашенко вручил Михаилу Гуцериеву орден за вклад в строительство храма святого пророка Иоанна Предтечи-9

По традиции, Александр Лукашенко передал в дар приходу икону. А еще одну, подаренную ему, также оставил новому храму.

# Храмы Минска # общество # Александр Лукашенко # Михаил Гуцериев # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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