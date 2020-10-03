Александр Лукашенко вручил Михаилу Гуцериеву орден за вклад в строительство храма святого пророка Иоанна Предтечи

Новости Беларуси. В агрогородке Шершуны распахнул двери новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На церемонию освящения прихода приехал Президент Беларуси и глава Белорусской православной церкви. И уже сегодня здесь прозвучали первые молитвы. Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа Воплотить проект в жизнь помог Михаил Гуцериев.

В знак благодарности и за личный вклад в строительство храма от имени Белорусской православной церкви меценату вручили орден. Поблагодарил и Президент.