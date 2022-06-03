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В храме Всех Святых заложили капсулу земли, привезённую с места битвы за Ленинград

03 июня 2022 12:29
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Новости Беларуси. В крипте храма Всех святых заложили капсулу с землей, привезенную с места битвы за Ленинград. В торжественной церемонии принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В храме Всех Святых заложили капсулу земли, привезённую с места битвы за Ленинград -1

Инициатива поместить священную землю в крипту храма была озвучена в 2020 году. В мае 22-го капсулу передали белорусской стороне. До этого момента два года она была частью экспозиции в Историческом парке России. Церемония закладки земли стала завершающим этапом совместной акции «Во славу общей Памяти». Заупокойную литию в память о погибших совершил протоиерей Федор Повный. Зажечь свечу в крипте смог каждый, тем самым отдав дань памяти павшим героям.

В храме Всех Святых заложили капсулу земли, привезённую с места битвы за Ленинград -4

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:
То, что я увидел внизу в крипте, когда в одном месте находятся и скорбь, и боль, и в то же время героизм страниц нашей истории. Земля из братских захоронений районов Беларуси, России, других стран Европы и СНГ. Конечно, понимаешь, насколько страшно слово «война».

В храме Всех Святых заложили капсулу земли, привезённую с места битвы за Ленинград -7

Во Всехсвятском храме находится одна из самых больших крипт Беларуси. Здесь уже заложено около 200 капсул с землей. Она собрана с мест массовых захоронений и сражений не только Беларуси, но и стран содружества.

# Храмы Минска # общество # Александр Дрозденко # Фотофакт

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