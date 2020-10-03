Александр Лукашенко: «Я буду делать всё для того, чтобы Господь не ушёл в сторону от нашей земли»

Новости Беларуси. Духовная обитель. Новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи открыли 3 октября в агрогородке Шершуны Минского района. И уже сегодня здесь прозвучали первые молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Духовная обитель. Новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи открыли 3 октября в агрогородке Шершуны Минского района. И уже сегодня здесь прозвучали первые молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемонию освящения прихода посетил и Президент Беларуси. В дар храму Александр Лукашенко преподнес икону.
К слову, на торжественной службе состоялась и первая личная встреча главы государства и владыки Вениамина в должности митрополита. Подробности у Алены Сыровой.
Символ праздника для всех, кто верит. Колокольный звон за час до полудня оповестил жителей агрогородка Шершуны о том, что их давняя мечта сбылась.
Нужен этот храм. Мне уже 83-й год. Вот попробуйте в Радошковичи доехать. Была маладзейшая, ездила на Козлова – на все праздники, на всенощные. Теперь не доеду.
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Построить церковь именно на этом месте предложил Александр Лукашенко. Отчасти поэтому сегодня, когда в этих стенах зазвучали первые молитвы, Президент приехал лично. Встречал его митрополит Вениамин и символично, что это первая встреча главы государства с новым главой Белорусской православной церкви.
Алена Сырова, корреспондент СТВ:
Храм носит имя Иоанна Предтечи – пророка, крестившего Христа. Верующие считают, что молитвы этому святому защищают от врагов и лжи. Что же, как никогда актуально. Слишком много вокруг желающих навязать чужой путь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы немало сделали, но мы только в начале пути. Вы, наверное, особенно в последнее время, почувствовали, что такое жить на своей земле и что такое свое. И должен вам сказать: если бы не было вас, сельчан, нам бы было еще труднее. Именно вы являетесь основой, опорой стабильности нашего государства. Я вам безмерно за это благодарен. Я буду делать все для того, чтобы Господь не ушел в сторону от нашей земли, видел, помогал – там, где надо помогать.
В дар новому приходу Президент преподнес икону, но так получилось, что в храме останется еще одна.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Чтобы покров Матери Божией был над вами.
Александр Лукашенко:
Владыка, это же уже моя икона?
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Ваша, несомненно.
Александр Лукашенко:
То есть я могу ею распоряжаться, как сочту нужным. Тогда позвольте мне – пусть это будет еще одна икона здесь от меня и от вас. Так и подпишем ее. И разместим ее здесь, в этом храме, на самом видном месте. Это, наверное, будет правильно.
Сегодня казалось, что в этом храме чаще других слов звучало слово «спасибо». Так, например экзарх и Президент благодарили мецената Михаила Гуцериева – большого друга нашей страны за личный вклад в строительство этого прихода, да и в целом белорусской духовности.
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