Александр Лукашенко: «Я буду делать всё для того, чтобы Господь не ушёл в сторону от нашей земли»

Новости Беларуси. Духовная обитель. Новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи открыли 3 октября в агрогородке Шершуны Минского района. И уже сегодня здесь прозвучали первые молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонию освящения прихода посетил и Президент Беларуси. В дар храму Александр Лукашенко преподнес икону. К слову, на торжественной службе состоялась и первая личная встреча главы государства и владыки Вениамина в должности митрополита. Подробности у Алены Сыровой.

Символ праздника для всех, кто верит. Колокольный звон за час до полудня оповестил жителей агрогородка Шершуны о том, что их давняя мечта сбылась.

Нужен этот храм. Мне уже 83-й год. Вот попробуйте в Радошковичи доехать. Была маладзейшая, ездила на Козлова – на все праздники, на всенощные. Теперь не доеду. «Это место очень значимое». Михаил Гуцериев о том, почему принял участие в строительстве храма в Шершунах

Построить церковь именно на этом месте предложил Александр Лукашенко. Отчасти поэтому сегодня, когда в этих стенах зазвучали первые молитвы, Президент приехал лично. Встречал его митрополит Вениамин и символично, что это первая встреча главы государства с новым главой Белорусской православной церкви.

Алена Сырова, корреспондент СТВ:

Храм носит имя Иоанна Предтечи – пророка, крестившего Христа. Верующие считают, что молитвы этому святому защищают от врагов и лжи. Что же, как никогда актуально. Слишком много вокруг желающих навязать чужой путь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы немало сделали, но мы только в начале пути. Вы, наверное, особенно в последнее время, почувствовали, что такое жить на своей земле и что такое свое. И должен вам сказать: если бы не было вас, сельчан, нам бы было еще труднее. Именно вы являетесь основой, опорой стабильности нашего государства. Я вам безмерно за это благодарен. Я буду делать все для того, чтобы Господь не ушел в сторону от нашей земли, видел, помогал – там, где надо помогать.

В дар новому приходу Президент преподнес икону, но так получилось, что в храме останется еще одна. Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Чтобы покров Матери Божией был над вами.

Александр Лукашенко:

Владыка, это же уже моя икона? Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Ваша, несомненно. Александр Лукашенко:

То есть я могу ею распоряжаться, как сочту нужным. Тогда позвольте мне – пусть это будет еще одна икона здесь от меня и от вас. Так и подпишем ее. И разместим ее здесь, в этом храме, на самом видном месте. Это, наверное, будет правильно.