Вот что говорили жители Минского района после встречи с Президентом

Новости Беларуси. Новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи открыли 3 октября в агрогородке Шершуны Минского района. И уже сегодня здесь прозвучали первые молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Многая лета» пел церковный хор. Многая лета – желали прихожане. В какой-то момент под сводом исчезли волнения и незримые границы, остались только искренние человеческие эмоции.

Чтобы вы нас оберегали. Спасибо!

Мы так рады, что вы приехали!

После окончания торжественной службы прихожане долго не расходились, делились впечатлениями.

Александр Лукашенко вручил Михаилу Гуцериеву орден за вклад в строительство храма святого пророка Иоанна Предтечи