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Вот что говорили жители Минского района после встречи с Президентом

03 октября 2020 19:54
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Новости Беларуси. Новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи открыли 3 октября в агрогородке Шершуны Минского района. И уже сегодня здесь прозвучали первые молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вот что говорили жители Минского района после встречи с Президентом-1

Вот что говорили жители Минского района после встречи с Президентом-3

«Многая лета» пел церковный хор. Многая лета – желали прихожане. В какой-то момент под сводом исчезли волнения и незримые границы, остались только искренние человеческие эмоции.  

Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа

Вот что говорили жители Минского района после встречи с Президентом-6

Чтобы вы нас оберегали. Спасибо!  
Мы так рады, что вы приехали!  

После окончания торжественной службы прихожане долго не расходились, делились впечатлениями.  

Александр Лукашенко вручил Михаилу Гуцериеву орден за вклад в строительство храма святого пророка Иоанна Предтечи

Вот что говорили жители Минского района после встречи с Президентом-9

Вот что говорили жители Минского района после встречи с Президентом-11

Очень положительные, хочу сказать. Не думали, что будет все так. Неожиданно!  

Вот что говорили жители Минского района после встречи с Президентом-14

И, конечно, молились о главном под звон колоколов.

Вот что говорили жители Минского района после встречи с Президентом-17

Чтобы в нашей стране покой был. Чтобы люди не ненавидели друг друга.  

# Храмы Минска # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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