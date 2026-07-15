Важно ли высшее образование для продвижения по карьерной лестнице? Мнение руководителя IT-компании

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Дмитрий Побяржин, руководитель IT-компании:

Нет. Хорошо.

Евгений Пустовой:

Как вам позволили академические знания руководить в современной сфере? Кого во время собеседования будете выбирать: тех, у кого несколько дипломов, или человека с курсами?

Дмитрий Побяржин:

Я хочу подчеркнуть, что ни одно из моих высших образований не относится к IT-сфере. Но в свое время, когда жизнь поставила перед определенным выбором, я решил идти именно в IT-сферу. Мне все говорили: куда и зачем, ты же ничего не знаешь. Мой аргумент был следующим: у меня достаточно хорошее базовое классическое образование, которое мне поможет управлять любым коллективом и в любой сфере. Почему? Потому что законы менеджмента, маркетинга, социологии работают одинаково везде.

Как происходит у нас в компании, мы не смотрим вначале на диплом. Абсолютно. То есть человек приходит, он показывает свои знания, свои навыки, свои умения. Но я могу сделать вывод о том, что люди, обладающие высшим образованием, я бы сказал, даже классическим образованием, в любом случае потом в перспективе растут быстрее.

У нас был пример, когда мы набирали в компанию программистов, и мы взяли двух людей, которые только-только заходили в IT на позицию junior-разработчик. Один из них выпускник современных курсов. Здорово, он на собеседовании проявил себя в достаточной мере, чтобы мы его взяли на работу. Второй из них был врач-реаниматолог, который в перерывах между работой самостоятельно изучал продукт. И смог изучить благодаря опять-таки, на мой взгляд, своему бэкграунду достаточно хорошо, чтобы мы его взяли на работу. По прошествии полутора лет, человек, который окончил курсы, так и остался на уровне junior+, middle-. Человек, который пришел из врачебной специальности, стал лидом этого направления.