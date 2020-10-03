«Это место очень значимое». Михаил Гуцериев о том, почему принял участие в строительстве храма в Шершунах

Новости Беларуси. В агрогородке Шершуны распахнул двери новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда-то здесь, неподалеку был храм, но в прошлом веке его взорвали. С тех пор в появлении культового места, с которым у православного человека издревле связаны самые важные события, были заинтересованы без малого 3 тысячи человек – все жители окрестностей. И когда сами стали по копеечке пытаться собрать деньги на строительство хотя бы часовни, помощь пришла, откуда не ждали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Жители этого небольшого района всегда мечтали иметь свой храм. Но и надо было, как я в шутку говорю, появиться здесь мусульманину, чтобы построить этот храм.

Михаил Гуцериев, меценат:

Почему в этом месте? Потому что напротив школа. Каждое утро дети будут ходить в школу и приобщаться к Богу, к религии. Колокольный звон всегда душу ранит. Впечатляет. Колокольный звон – это очень красиво.

Здесь буквально в 50-70 метров лежат четыре молодых человека, которые погибли летом 44-го при освобождении Беларуси. Это место очень значимое.