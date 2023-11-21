Еще один объект на радость столичным верующим. Новую часовню с колокольней торжественно открыли в Заводском районе Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разместилась она у въезда в город – на территории, где возводят Свято-Благовещенский храмовый комплекс. В часовне девять бронзовых колоколов: зазвонные, звонные и благовестные. Через год добавят еще один. Освятил новую постройку митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

Протоиерей Олег Попович, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы Минска: Люди, которые будут приезжать в Минск, выезжать, слышать колокольный звон, чтобы они вспомнили о Боге, могли перекреститься, попросить у Бога прощения. А самое главное, колокольный звон призывает человека к молитве, призывает не грешить, к тому, чтобы человек пришел в храм и на исповедь, и на причастие.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Колокольный звон всегда являлся украшением, источником благодати, вдохновения для людей. И думается, людские лица сегодня ярко об этом свидетельствуют – о том, что эта часовня, этот праздник нужны.

Строительство храмового комплекса продолжается. Внутри специалисты выкладывают мозаику, на которой будут изображены сюжеты Ветхого и Нового Заветов. В скором времени к объекту проведут отопление и воду.