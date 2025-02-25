В Беларуси появится храмовый комплекс для людей с ограниченными возможностями

Возможность прикоснуться к духовному без каких-либо барьеров. В Минске открыли часовню в честь иконы Божией Матери «Знамение» для людей с ограничениями по слуху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый подобный храм в стране. Он расположился в здании предприятия «Виток». И неслучайно.

Вот уже более полувека пружины здесь изготавливают слабослышащие белорусы. Для верующих в новой часовне созданы все необходимые условия. Здесь работают волонтеры, а богослужения переводят на язык жестов. Учитывая особенности общения между священнослужителями и прихожанами, алтарную часть в часовне открыли, зону, где проходит исповедь, наоборот, закрыли от чужих глаз. Стоит отметить, что церковь на постоянной основе оказывает поддержку верующим с ограничениями по здоровью.

Иоанн Борисевич, председатель Приходского совета храма Преображения Господня Минска:

У нас существует много храмов, которые специализируются на социальной адаптации и интеграции, например, инвалидов по зрению, инвалидов-колясочников. Существуют мастерские по работе с инвалидами. Неотъемлемой частью этой группы являются и глухие. Так сложилось, что богослужения проходят во многих храмах Беларуси с сурдопереводом, регулярно осуществляются трансляции богослужений с сурдопереводом на федеральных каналах.

Белорусская православная церковь продолжит работу по созданию безбарьерной среды. В стране вскоре появится целый храмовый комплекс, где будут созданы равные условия для всех верующих вне зависимости от их физических особенностей. Предпроект уже готов.