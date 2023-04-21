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Молодёжь Московского района помогает в благоустройстве святынь Минска. Какие храмы посетят волонтёры?

21 апреля 2023 14:04
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Новости Беларуси. В Московском районе дан старт республиканской акции «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодёжь Московского района помогает в благоустройстве святынь Минска. Какие храмы посетят волонтёры?-1

Молодежь помогала в благоустройстве территории храма Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы. Фронт работ предстоял внушительный: убрать прошлогоднюю листву, подрезать кустарники, покрасить ворота. Навели порядок ребята и внутри храма. За несколько часов работы он стал еще чище и уютнее. А закончилась трудовая акция под перезвоны колоколов.

Молодёжь Московского района помогает в благоустройстве святынь Минска. Какие храмы посетят волонтёры?-4

Александра Быкова:
Думаю, что это важно, так как хоть мы здесь и работаем, но при работе мы отдыхаем и сердцем, и душой. Хочется сделать свой город чище, чтобы ходить и смотреть, что нигде не валяются бумажки, мусор.

Молодёжь Московского района помогает в благоустройстве святынь Минска. Какие храмы посетят волонтёры?-7

Павел Лапатинский, первый секретарь комитета БРСМ Московского района:
Когда общаешься с молодежью после того, как они поработают на территории храма, зайдут в этот храм, они говорят, что это действительно придает каких-то особых сил. И они понимают, что они сделали очень доброе и нужное дело.

Молодёжь Московского района помогает в благоустройстве святынь Минска. Какие храмы посетят волонтёры?-10

Иерей Виталий Малишевский, настоятель храма Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы:
Сегодняшний визит ребят для уборки наших святынь – это уже традиционное мероприятие, которое проходит ежегодно. И мы очень рады встречать их снова в нашем храме. Хотя наш храм – это пока временное помещение, но оно тоже требует рук человеческих.

Молодёжь Московского района помогает в благоустройстве святынь Минска. Какие храмы посетят волонтёры?-13

Определили волонтеры Московского района и другие локации для благоустройства: в ближайшее время трудовой десант отправится в храм Преподобных Кирилла и Марии Радонежских и храм Оптинских старцев.

# Храмы Минска # общество # Виталий Малишевский # Павел Лапатинский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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