Паломнический тур в Телядовичи – побывали в храме, пережившем войны и богоборчество

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Предлагаем необыкновенный паломник-тур на Минщине. В деревне Телядовичи Копыльского района есть легендарный храм, известный с 1798 года! Деревянный, васильковый, сказочно красивый. Средства на его постройку пожертвовал Несвижский монастырь бенедиктинок. Какое-то время он был католическим и униатским, а затем стал православным и был перестроен в ретроспективно-русском стиле. Богатый декор впечатляет.

Монахиня Мария, экскурсовод храма Святой Живоначальной Троицы:

То, что храм стоит по сей день, – это большое чудо. Он не закрывался и во время Великой Отечественной войны. И хотя были богоборческие времена, хотели сделать склад в советские времена под сыпку зерна, но люди местные отстояли. Был потом приписным к Несвижу, но действовал. Храм наш украшен иконами пророков – храмовая икона Святой Троицы и иконочки архангелов наших – Гавриила, Михаила.

Остров света. В Свято-Троицкой церкви есть свой покровитель – священномученик Валериан Новицкий. Здесь с 1909 по 1922 годы служил его отец – протоиерей Василий, который похоронен на территории храма. В сложные безбожные времена старший сын принимает непростое решение – продолжить дело отца в Телядовичах. Для многих он стал примером, вернул веру и надежду. Старожилы говорили, что у священника была сильная молитва, после которой дети быстро выздоравливали. Так и появилась традиция – просить помощи у Валериана в трудные минуты. Но случилось так, что за свою веру он был несправедливо обвинен и расстрелян, когда ему не было и 33 лет.

Монахиня Мария:

В соседней деревне разыгрывались антирелигиозные спектакли, и священномученик сказал, что он не будет отпевать тех людей, которые участвовали в этих спектаклях, и этого было достаточно, чтобы сделали донос, арестовали в январе 1930 года, он находился в Слуцкой тюрьме, туда приезжала матушка его Доминика. Он говорит ей: мне для сохранения жизни предлагают отречься от Бога и от сана, как ты справишься одна с детками? А она пишет ему – Валечка, не отрекайся ни от Бога, ни от сана, нас управит Господь. Это было их последнее свидание, 23 февраля 1930 года. Он был вывезен в Тимковичский лес, их было трое, один гражданский. Двое – священномученики Валериан Новицкий, Петр Грудинский. Они сами себе вырыли могилы, и их расстреляли. Он был причислен к лику новомучеников и исповедников российских.