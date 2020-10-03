Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа

К слову, Александр Лукашенко в свое время предложил построить храм именно в этом месте, поскольку местным жителям сразу нескольких населенных пунктов приходилось ездить за десятки километров. Воплотить проект в жизнь помог Михаил Гуцериев. И уже сегодня здесь прозвучали первые молитвы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последнюю четверть века в стране построено более полутора тысяч подобных культовых зданий. Полторы тысячи, даже больше. Это хороший объем. Поверьте, нас не будет, а наши дети будут вспоминать, что мы сделали такие благие дела во имя наших детей и наших внуков. И я абсолютно убежден, что наша земля, благодаря вот этой подвижнической деятельности, всегда будет находиться под охраной Господа. Я очень хочу, чтобы это место было для вас почитаемым, я хочу, чтобы вы постоянно здесь бывали. Проходя мимо, просто зайдите, подумайте о добром.

Прекраснейшее место, прекраснейшая земля, где вы живете. И эту землю (вы, наверное, теперь меня понимаете еще больше) мы должны обязательно сохранить. Очень надеюсь, что Он нас сегодня слышит и в этих добрых делах будет нам хорошим помощником.