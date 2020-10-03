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Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа

03 октября 2020 11:09
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Новости Беларуси. Сегодня, 3 октября, в агрогородке Шершуны распахнул двери новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа-1

На церемонию освящения прихода приехал Президент Беларуси и глава Белорусской православной церкви.

Символично, что это первая личная встреча главы государства и владыки Вениамина в должности митрополита.

Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа-4

К слову, Александр Лукашенко в свое время предложил построить храм именно в этом месте, поскольку местным жителям сразу нескольких населенных пунктов приходилось ездить за десятки километров. Воплотить проект в жизнь помог Михаил Гуцериев. И уже сегодня здесь прозвучали первые молитвы.

Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа-7

Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа-9

Обращаясь же к прихожанам, Александр Лукашенко отметил, что появление таких уютных мест способствует укреплению духовной силы белорусов.

Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За последнюю четверть века в стране построено более полутора тысяч подобных культовых зданий. Полторы тысячи, даже больше. Это хороший объем. Поверьте, нас не будет, а наши дети будут вспоминать, что мы сделали такие благие дела во имя наших детей и наших внуков. И я абсолютно убежден, что наша земля, благодаря вот этой подвижнической деятельности, всегда будет находиться под охраной Господа. Я очень хочу, чтобы это место было для вас почитаемым, я хочу, чтобы вы постоянно здесь бывали. Проходя мимо, просто зайдите, подумайте о добром.

Прекраснейшее место, прекраснейшая земля, где вы живете. И эту землю (вы, наверное, теперь меня понимаете еще больше) мы должны обязательно сохранить. Очень надеюсь, что Он нас сегодня слышит и в этих добрых делах будет нам хорошим помощником.

Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа-15

Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа-17

Александр Лукашенко, посещая храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи: убеждён, что наша земля всегда будет находиться под охраной Господа-19

По традиции, Александр Лукашенко передал в дар приходу икону. А еще одну, подаренную ему, также оставил новому храму.

# Храмы Минска # общество # Александр Лукашенко # Михаил Гуцериев # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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