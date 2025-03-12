В чём сила Конституции? Ответил Григорий Василевич, который участвовал в создании текста в 1994-м

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Вы же работали и над текстом, который был в 1996 году у нас принят, правильно?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Республики Беларусь:

Даже тот текст, который был принят 15 марта 1994 года. Работа шла более трех лет. Это была интересная работа, творческая работа. В итоге нам удалось принять действительно хороший текст Конституции, но это не значит, что этот текст нельзя было и не нужно было модернизировать. Как раз модернизация происходила в последующем с учетом реагирования на те общественные отношения, вызовы развития.

В 2022 году на референдуме были внесены изменения, которые явились логическим завершением той модернизации, которая назрела. А в целом в чем сила Конституции? Сила в том, что это народная Конституция. Все то, что мы имеем в конституционном тексте, получило одобрение народа на республиканских референдумах, к чему очень редко прибегают в так называемых западных демократиях, не доверяя воле народа, решению народа и так далее.

А сам конституционный текст решил все основные вопросы. Я думаю, мы сегодня будем обсуждать вопросы системы власти, вопросы об основах правового статуса человека, гражданина, о характере отношений между человеком и гражданином.