Трансформация ВНС! Как устроено настоящее народное вече, обсудили эксперты

База для национального развития. Почему обстановка в Беларуси и мировая конъюнктура всегда были парадигмой для правового фундамента Конституции? Как перемены и запрос времени диктовали изменения? Что уже из новелл внедрено и к чему ведет трансформация ВНС? Обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу». «Это и принятие решений, и контроль!» Алексей Сокол об ответственности делегатов ВНС

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Когда работала конституционная комиссия, мы однозначно и единогласно, все 36 человек, приняли решение придать конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. Это совершенно другое будет собрание – именно людей, ответственных за судьбу своей страны. Да, обращаются люди, которые в полной мере не понимают ответственности. Это другое будет, повторюсь, Всебелорусское народное собрание. Потому что оно наделено очень серьезными полномочиями. Даже один из элементов – утверждение социально-экономического развития страны. Раньше, когда принималась программа развития, она принята была, и правительство поступательно ее реализовывало, исполнительная власть. Сегодня Всебелорусское народное собрание наделено контролем. И мы говорим о том, что в том числе наш премьер-министр не реже одного раза в год будет докладывать, именно выступать и отчитываться перед ВНС о ходе реализации этой программы. Это очень ответственно, это принятие решения и контроль. Поэтому люди, которые туда будут избраны, должны быть высокой ответственности, высокие патриоты, которые себя зарекомендовали не просто в районе, округе, а публичны на всю нашу страну. Хижняк: мы создаем ВНС так, как это необходимо белорусскому обществу Алена Сырова, СТВ:

Когда заранее были опубликованы условия, как стать делегатом ВНС, говорили о том, что у некоторых будет сразу несколько вариантов, каким образом можно будет свою кандидатуру выдвинуть – представители гражданского общества, партии. Связываете ли вы увеличение количества членов вашей партии в том числе и с желанием попасть в ряды делегатов ВНС?

Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости:

Действительно, люди воспринимают положительно этот представительный орган народовластия. Интерес к нему есть. С точки зрения политических партий – их представители могут быть выдвинуты в ВНС только посредством избрания депутатами различных уровней. Конечно, это стимул для дальнейшей деятельности партий на данном этапе политического строительства. Но я бы сказал чуть шире. Мы сегодня реализуем принцип сдержек и противовесов своим белорусским подходом. И создаем этот орган так, как это необходимо белорусскому обществу. Сивец: ВНС – универсальная превенция от возможных цветных революций. Подробнее. «Делегат ВНС обладает как минимум статусом депутата Палаты представителей» Кирилл Казаков, СТВ:

Насколько статус повышается в связи с тем, что вы не просто депутат, а делегат ВНС?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Человек, который придет к депутату местного совета за каким-то вопросом – это будет совсем по-другому. Делегат ВНС обладает как минимум статусом депутата Палаты представителей. То есть делегат может точно так же послать какой-то депутатский запрос высшему должностному лицу либо в министерство напрямую для того, чтобы помочь разрешить какую-то конфликтную ситуацию, с которой пришли к депутату. По сути, и делегат, и делегат, который является депутатом местных органов власти. Сразу же статус этого человека повышается: он может воспользоваться микрофоном и на сессии ВНС поднять этот вопрос. «Обязанности у делегатов возрастают неизмеримо»

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси:

Если посчитать из общего числа 1 200 делегатов, где-то 2/3 делегатов избирается гражданами, будь то это депутаты Палаты представителей или члены Совета Республики, все они проходят предвыборную борьбу. То есть это представители народа. У нас и в предшествующий период была практика, когда от общественных организаций избирались тогда еще в Верховный совет, благодаря этим депутатам общественных организаций мы получили бесплатное образование, медицинское обслуживание, потому что не хватало голосов. Эти умудренные люди, ветераны, от общества инвалидов были, они приняли важные и судьбоносные решения. Второй аспект, когда мы говорим о правах делегатов. Права делегатов должны быть на том же уровне, что и у парламентариев. Но еще надо иметь в виду и обязанности. Обязанности у делегатов возрастают неизмеримо. 174 парламентария, сейчас в 7-8 раз количество представителей на уровне ВНС увеличивается. Контакты с населением вырастут. Это тем самым возможность обеспечить взаимную связь. И гражданам донести позицию государства, и от граждан получить эту информацию. Читайте также: Марзалюк: главная функция ВНС и делегатов – это сохранить незыблемо Конституцию страны Григорий Василевич: ВНС будет играть важнейшую роль в системе сдержек и противовесов Политолог Петр Петровский рассказал, почему ВНС – это коллективный Лукашенко Какой самый сложный этап будет в работе ВНС? Алена Сырова:

Самый сложный этап для 7-го созыва ВНС когда может случиться?

Дмитрий Шевцов:

Думаю, что самая сложная будет следующая сессия. Потому что за этот период поступят уже конкретные задачи, которые делегаты должны будут отработать и вынести на обсуждение ВНС. С учетом того, что это будет первый осмысленный и реальный плод работы, то любой уважающий себя делегат будет бояться, чтобы не было первого блина комом. Опять же, мы обращаемся к тем делегатам, которые представляют ВНС, думаю, что несмотря на эту серьезную ответственность, справятся достойно с задачей. Василевич: ВНС может отменить акты даже Президента. «Мы общество, которое совершает очередной эволюционный рывок»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Без чего невозможно нормальное функционирование? Без справедливого суда. Когда мы говорим о наших изменениях в Конституцию, мы четко видим усиление именно судебной ветви власти, то, что судьи получают еще больший иммунитет, чем они получали до этого. Все эти вещи вместе позволяют нам избежать многих неприятных вещей. Мы просто должны понимать одну вещь, четко, откровенно и честно сказать – мы общество, которое совершает очередной эволюционный рывок, очередную эволюционную трансформацию. И мы именно для этого вводим Всебелорусское народное собрание, чтобы мы ни в коем случае, в случае турбулентности геополитической, внутри или внешне, и изменения ситуации, не потеряли страну, не потеряли те фундаментальные принципы, за которые на уровне Конституции проголосовало абсолютное большинство граждан страны. И это как раз ответ на вопрос о конфликте… Даже избранный Президент, допустим, следующий избранный Президент. Если ему захочется сломать какой-то конституционный принцип, уйти от тех вещей, которые определены стратегически, то он должен получить достойный ответ от ВНС. И эти вещи четко прописаны и на уровне Конституции, и на уровне особого закона о ВНС. Вот это самое главное. Людям иногда кажется: делегаты ВНС – это еще одни депутаты. Делегаты ВНС не являются депутатами. Другое дело, что они могут в случае, скажем, большинства в зале определять в том числе и те дискурсы, по которым будет развиваться законодательная власть. Что волнует людей в обществе? Алена Сырова:

Вы встречались и на диалоговых площадках, и в рамках своей кампании с избирателями. Понятное дело, можно какие-то тезисы озвучить, но вместе с тем люди задают вопросы. Вот что больше всего волнует? У нас до этого были споры – кого волнуют смыслы, кого волнует стратегия больше, у кого какие-то больше бытовые вопросы.