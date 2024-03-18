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Василевич: ВНС может отменить акты даже Президента

18 марта 2024 17:35
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База для национального развития. Почему обстановка в Беларуси и мировая конъюнктура всегда были парадигмой для правового фундамента Конституции? Как перемены и запрос времени диктовали изменения? Что уже из новелл внедрено и к чему ведет трансформация ВНС? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Василевич: ВНС может отменить акты даже Президента-1

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси:
Мы должны помнить еще с позиции соотношения властных полномочий, что ВНС – это мощное право. ВНС вправе отменить правовой акт или решение любого органа госвласти, в том числе подспудно и акт Президента просматривается. Импичмент, да. И отмена акта, если эти акты противоречат интересам нацбезопасности. Это тоже очень важно.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Григорий Василевич

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