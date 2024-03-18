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Григорий Василевич: ВНС будет играть важнейшую роль в системе сдержек и противовесов

18 марта 2024 16:28
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База для национального развития. Почему обстановка в Беларуси и мировая конъюнктура всегда были парадигмой для правового фундамента Конституции? Как перемены и запрос времени диктовали изменения? Что уже из новелл внедрено и к чему ведет трансформация ВНС? Обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Григорий Василевич: ВНС будет играть важнейшую роль в системе сдержек и противовесов-1

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси:
Мы абсолютно не обязаны, не должны следовать каким-то западным образцам. Это абсолютно наше право, суверенное право – выстраивать систему органов государственной власти, а тем более систему органов представительной власти. Народ осуществляет свою власть непосредственно. И для этого у нас проводятся референдумы, народные голосования. И через представительные органы. Вот как раз в результате этой инстанции усиливается представительная ветвь власти.

Что касается обсуждения того, каков статус ВНС будет, то это вышло уже на передний план во второй половине работы над текстом Конституции. И я хотел бы в этой связи сказать, что благодаря общей работе, общим усилиям, интеллектуальным усилиям и рабочей группы, и Конституционной комиссии, мы представили оптимальную систему, которая будет эффективно работать, определили удачный баланс полномочий и ВНС, и Президента, и парламента, правительства. Все эти органы власти будут работать на единую цель. Я хотел бы подчеркнуть, что ответственность делегатов ВНС усиливается явно. И как раз вот здесь звучало об ответственности, не только право войти в состав ВНС, но еще эти люди будут нести ответственность, в том числе будет авторитет партии подвергнут определенной критике, взгляду: а как работает партия, представители партии ВНС, как работают представители гражданского общества. То есть это все будет на глазах людей.

Один из важнейших выводов, которые мы можем сделать: усиление народовластия – это явное, и как раз усиление транспарентности, открытости деятельности органов государственной власти. Многие вопросы, которые могли решаться в плане полномочий Президентом единолично, он посчитал необходимым вынести как раз на это большое собрание, Всебелорусское народное собрание. Обкатка уже была предшествующий период с 96-года. И мы уже понимаем, какие механизмы работы, то, что наделили ВНС очень важными… Как сказал представитель Коммунистической партии, лидер, что определены самые важные, ключевые полномочия ВНС. И как раз вот этот орган будет играть важнейшую роль в системе сдержек и противовесов. Да, президентская республика как была, так и осталась, но ВНС тоже будет на вершине этой властной пирамиды.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Григорий Василевич

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