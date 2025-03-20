Роль Конституции обсудили в Минской ратуше во время единого дня информирования

Конституция – правовой фундамент единства и процветания белорусского народа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На едином дне информирования в Минской городской ратуше говорили об истории подготовки и принятия главного закона государства, институте президентства, референдумах. Спикеры с молодежью обсудили и социально-экономическое развитие Беларуси. Отдельно остановились на укреплении государственного суверенитета, защиты национальной идентичности. Также речь шла о роли местной власти в создании достойных условий для жизни граждан.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:

Наша встреча посвящена обсуждению и разъяснению положения нашего Основного закона – Конституции Республики Беларусь как правового фундамента жизни каждого человека, каждого горожанина, жителя города Минска и, конечно, правовой основы устойчивого развития нашей столицы, статус которой закреплен в том числе на конституционном уровне.