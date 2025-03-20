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Роль Конституции обсудили в Минской ратуше во время единого дня информирования

20 марта 2025 17:36
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Конституция – правовой фундамент единства и процветания белорусского народа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Роль Конституции обсудили в Минской ратуше во время единого дня информирования-2

На едином дне информирования в Минской городской ратуше говорили об истории подготовки и принятия главного закона государства, институте президентства, референдумах. Спикеры с молодежью обсудили и социально-экономическое развитие Беларуси. Отдельно остановились на укреплении государственного суверенитета, защиты национальной идентичности. Также речь шла о роли местной власти в создании достойных условий для жизни граждан.

Роль Конституции обсудили в Минской ратуше во время единого дня информирования-4

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:
Наша встреча посвящена обсуждению и разъяснению положения нашего Основного закона – Конституции Республики Беларусь как правового фундамента жизни каждого человека, каждого горожанина, жителя города Минска и, конечно, правовой основы устойчивого развития нашей столицы, статус которой закреплен в том числе на конституционном уровне. 

Роль Конституции обсудили в Минской ратуше во время единого дня информирования-6

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета Белорусского государственного университета, заслуженный юрист Беларуси:
В Конституции есть не только права и свободы, но и есть обязанности. Более того, мы в последней редакции закрепили и положение о социальной ответственности каждого за благополучие нашего общества, государства, необходимость внесения посильного вклада каждого в развитие страны. 

# Конституция # Григорий Василевич # Наталья Карпович

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