Здесь не встретишь адвокатов. Посмотрели, как работает Конституционный суд

Ровно 30 лет назад начался отсчет истории независимой Беларуси. В 1994 году была принята Конституция. Она является первой в истории суверенной республики и пятой по счету Конституцией Беларуси, действовавшей после Октября 1917 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кризис начала 90-х, цирк в Овальном зале. Как принимали Конституцию суверенной Беларуси, читайте здесь.

Как известно, история циклична. После таких жарких 90-х, когда, казалось, все уже доведено до идеала, мир снова бросает вызов нашему государству, который надо было принимать. Но для весомого ответа потребовалась не менее внушительная правовая опора. Конституция должна отвечать современным вызовам.

На протяжении года специально созданная комиссия через народное обсуждение предлагает новую редакцию Основного закона страны, и 27 февраля 2022-го третий раз в истории Беларусь большинством утверждает представленные изменения и дополнения.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания:

Что касается Всебелорусского народного собрания, мы все-таки переходим к более высокому уровню наполнения принципа народовластия. Когда непосредственно сами граждане имеют возможность системно, регулярно участвовать в решении стратегических вопросов развития общества и государства. Не перманентно – в период выборов в те или иные органы власти, что больше соответствует западной концепции демократии, а непосредственно – через делегирование своих представителей от всех социальных слоев и групп населения, гражданских институтов, гражданского общества в высший представительный орган народовластия. Это запрос общества, который прозвучал в многочисленных диалоговых площадках, предварявших проведение конституционной реформы в нашей стране. И он получил свою формализацию на уровне Основного закона. Белорусы вновь вернулись к своим истокам: народному вече (ВНС), семейным ценностям и исторической памяти. Для нас брак – это союз между мужчиной и женщиной, и это закон, патриотизм – обязанность каждого, и это тоже закон. Мы помним геноцид, поэтому и одноименное уголовное дело вот уже три года содрогает наше сознание, ведь смириться с этим попросту невозможно.

Тот же украинский палач Хатыни Катрюк, на руках которого кровь нескольких сотен ни в чем неповинных, все это время оставался безнаказанным и спокойно, без зазрения совести ушел из жизни в своей кровати в 2015-м. Время пришло – 18 марта Верховный суд Беларуси вынесет приговор военному преступнику.

Сергей Шикунец, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

У нас, граждан своей страны, ген патриотизма существует, просто его надо либо разбудить, либо промотивировать, либо ускорить, но он есть. И расследование угол овного дела и доведение информации, результатов в том числе направлены и на это обстоятельство. Но одно дело написать документ, а другое – неуклонно ему следовать. 30 лет на страже судьи Конституционного суда. Все законы страны они рассматривают на соответствие Основному закону. Поэтому здесь и не встретишь привычных для схожих мест обвиняемых, адвокатов и гособвинителей.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного Суда Беларуси:

Позади меня находятся места судей Конституционного суда, посередине – место председательствующего.

Здесь у нас располагаются уполномоченные представители государственных органов. Как вы знаете, назначены уполномоченные представители Президента Республики Беларусь, парламента (Национального собрания Республики Беларусь), Совета Министров. За 30 лет через них прошло более трех тысяч законов, а сколько пробелов устранили в действующих нормах – и вовсе трудно сосчитать. После референдума 2022-го работы только прибавилось, теперь белорусы для защиты гарантированных прав могут напрямую обращаться в Конституционный суд, минуя парламент, правительство и даже Президента. Кстати, решение Конституционного – окончательное и обжалованию не подлежит.

Наталья Карпович:

Наш Основной закон должен отвечать велениям времени, тем изменениям, которые, как мы все видим, происходят сегодня не только в общественно-политической, экономической жизни, но и в сознании людей, а также отвечать на новые вызовы, связанные с развитием технологий, и когда идет в фундаментальном плане некое переосмысление важнейших ценностей, которые всегда были едиными для всего человечества и которые остаются таковыми для нашего белорусского общества.

Константин Герцев, корреспондент:

Конституция – ядро правовой системы любог о государства, где законы и кодексы выполняют свои функции. Все, как в организме человека. Стоит приподнять руку – это приводит в действие мышцы, а вместе с ним и другие органы. В этом случае Конституция как опорно-двигательный аппарат. Если он слабый и не отвечает вызовам, то дальше собственных носков ты не взглянешь.