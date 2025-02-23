Год с единого дня голосования – как депутаты включились в работу и какие выводы сделаны?

Свежи воспоминания о президентских выборах, которые прошли в Беларуси 26 января. В Европе к этому событию подготовились. Осудили итоги еще до голосования. Мы другого и не ждали. Хотя многие наблюдатели, которые не поленились приехать, а некоторые летели буквально с другого конца света, отмечали, что никаких нарушений на белорусских выборах выявлено не было, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Их не смущали ни шторки на кабинках для голосования, а вернее, их отсутствие, ни результаты выборов, ни уровень явки. Наоборот, те же представители Африки, да и Америки, заявляли, что демократии и открытости у Беларуси стоит поучиться. Что говорить, иностранные журналисты попали даже на украинскую границу и работали буквально в 150 метрах от линии разграничения. Но! Если отмотать время еще чуть назад, то буквально прошлой зимой мы так же держали электоральный темп. 25 февраля 2024 года в Беларуси прошел единый день голосования, когда избирали депутатов Палаты представителей и местных Советов. Такое у нас было впервые. Но эксперимент удался. Выборы прошли без серьезных ЧП и нарушений. А народные избранники уже почти год как трудятся на благо белорусов. Как прошел тот во многом определяющий день для страны, какие выводы сделаны и как депутаты включились в работу? Расскажет наш политобозреватель Евгений Пустовой. Первый единый день голосования стал еще и днем единения белорусов. Все испытания – от технологий разделения страны до санкций – прошли. Красоту иностранной демократии оценили. Остановились на своем.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Формирование своей политической системы, мы отказываемся от такого примитивного копирования, давайте скажем, даже до последнего времени мы этим грешили, копированием с Запада. Нам надо очень серьезно (уже первые шаги сделаны) улучшить свою обществоведческую науку. На протяжении четверти века практически мы просто перенимали некие модели, разработанные на Западе. Сейчас мы видим, что новая администрация в США, да и не только они, новая волна политиков в Европе критикуют, просто до фундамента разносят те политические системы, которые сформировались там. А наш Президент это делал еще в 90-е годы. Голосование по почте или даже исключение из списков избирателей за неявку на выборы – все это элементы политических культур разных стран мира. Поэтому и мы имеем право на аутентичный подход и к формированию избирательной культуры и в целом политического поля.

Григорий Василевич, доктор юридических наук, заслуженный юрист Беларуси:

Все мы увидели, каково отношение так называемых западных демократий к тем ценностям, которые якобы они проповедовали. Права и свободы прежде всего. Мы видим дискриминацию по языковому принципу, по принципу гражданства. Возьмите спортивную сферу и ряд других. Мы, Республика Беларусь, являемся хранителями общечеловеческих ценностей. Не тех ценностей, которые в Европе искажаются, а именно общечеловеческих ценностей. И это, в общем-то, наша большая заслуга благодаря линии, позиции главы государства. За плечами Григория Василевича буквально выставка его книг, приуроченная к юбилею, а в целом более сотни изданных работ и исследований.

Председатель Конституционного Суда, генеральный прокурор Беларуси – а в целом зодчий современной отечественной юриспруденции и национального права. Григорий Василевич:

У нас дисциплинированная демократия. Это, считаю, в десятку. Да, ну что ж, стиль управления такой у Президента. Но он руководствуется конституционными полномочиями, которые закреплены в Конституции. Это было изначально зафиксировано, что Президент выступает в качестве арбитра между ветвями власти, посредническую функцию выполняет, у него ряд собственных полномочий и так далее. Поэтому лучше, чтобы мы имели дело с дисциплинированной демократией, чем когда в государстве разболтанность, неуправляемость и так далее. Страдают только люди. Всему свое время. Мудрость белорусского характера позволила сделать правильный выбор. Многоголосие парламентаризма уступило место единоначалию. Это позволило нам избежать катастрофы. Теперь закономерно продолжаем формировать свой политический ландшафт страны.