Как создавалась Конституция Беларуси – рассказываем о ключевых реформах в Основном законе

Сегодня сохранение мира на нашей территории – приоритет для многих стран, в том числе для Беларуси. И в таком контексте речь не всегда о вооруженных конфликтах. Открытые столкновения – это уже высшая точка, когда напряжение достигло пика. А есть и более мягкие (но от это не менее опасные) формы и методы влияния. Они хорошо знакомы белорусам. К примеру, все те же попытки коллективного Запада переписать историю Второй мировой. Ну или из последнего – отрицание всего русского, и белорусского в том числе. То есть нашей общей культуры.

Запад ведет ментальные войны против нас уже много лет. Но только сейчас мы стали называть вещи своими именами и поняли, что нужен надежный заслон в сознании людей от такого воздействия. Такими дополнительными оборонительными функциями оснащена наша обновленная Конституция, где содержатся ответы на многие вопросы из разряда: кто мы, откуда и куда идем. К примеру, есть определение, что брак – это союз мужчины и женщины по рождению, и в этом случае третьего, как в некоторых других странах, не дано. Мы встали на защиту исторический памяти и уже официально объявили это делом чести. В конце концов, закрепили новый статус Всебелорусского народного собрания. Теперь, как жить и куда двигаться, решаем сообща, и уже нельзя скинуть ответственность на кого-то одного. Что сказать, мы повзрослели, и в политическом плане тоже. Под влиянием этих процессов менялся и наш Основной закон. Тем более и повод самый что ни на есть подходящий – 15 марта мы отметили День Конституции.

Если рассматривать систему нормативных актов и законов как модель, то ее ядро – Конституция. Фундамент, но не константа. Основной закон должен меняться вслед за общественными отношениями, отвечать реалиям времени и в идеале предупреждать тенденции будущего. Жизнь Беларуси резко изменилась в 1991-м вслед за появлением постсоветского пространства. Однако работу над новой Конституцией начали на год раньше, понимая, что документ БССР от 1978 года не отвечал запросам людей.

Анатолий Красуцкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси (1996-2008 гг.):

Верховным Советом XII созыва была создана рабочая группа из числа депутатов парламента, ученых-правоведов и известных политических деятелей, которая начала работу над этим проектом. Параллельно над текстом будущего Основного закона корпели две рабочие группы, каждая создавала самостоятельный проект. Определив наилучший, его вынесли на широкое общественное обсуждение. Обратная связь не заставила ждать – порядка 11 тысяч замечаний и предложений стали ответом на вопрос: насколько в Конституции заинтересованы белорусы?

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Республики Беларусь:

Много обсуждений было касательно права трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты. Были предложения изъять это право у трудовых коллективов. Но, исходя из важности и понимания того, что такое трудовой коллектив, который знает, в общем-то, людей в большей степени, я выступал, чтобы трудовые коллективы сохранили. Это право было сохранено, Президент внес на референдуме. Лилия Ефимович, заведующий сектором абонемента, МБА и ЭДД отдела обслуживания пользователей президентской библиотеки Беларуси:

Активно велась полемика относительно того, что необходимо придать русскому языку равный статус. Обсуждался вопрос о том, как будет называться белорусский парламент. Был вариант того, что белорусский парламент необходимо назвать «радой».

Камнем, даже валуном преткновения, стал вопрос государственного устройства, роли Президента. «Фигура эта будет сильной, избираемой народом. Или же формальной, назначаемой парламентом». Анатолий Красуцкий:

Насколько была заинтересованность у депутатов в принятии этого закона. Даже, находясь в больницах, потребовали, чтобы им предоставили возможность письменно высказать свою позицию по Конституции. Больше чем через три года работы Основной закон был принят. Вместе с тем начался самый сложный период президентства. Очевидцы и историки называют его переходным.

Лилия Ефимович:

Верховный Совет не до конца понимал тех новых полномочий, которые прописала ему Конституция. Стал очевиден изначальный дисбаланс ветвей власти в тексте Основного pакона. Усугублялась ситуация тем, что в Верховном Совете было пять фракций, отдельные хотели реализовать собственные амбиции, смотря в сторону рыночной экономики. Те же персоналии в ходе работы над проектом Конституции выступали за платное образование. Спор рассудил народ – с небольшим интервалом состоялись два референдума.

Анатолий Красуцкий:

Не ожидали почему? Потому что самый первый референдум носил рекомендательный характер. В этот раз Президент инициировал вопросы, которые имели обязательный характер. Депутаты рассчитывали, что они реализуют свои политические амбиции и примут новую редакцию Конституции, которой предусматривалось бы совершенно другое устройство. Свыше 80 % голосовавших поддержали инициативы Александра Лукашенко. Курс на тесное сотрудничество с Россией помог Беларуси выстоять в сложных условиях, но главное – референдум стал стартом консолидации гражданского общества. С этого момента любые стратегические вопросы в Беларуси будут решаться с обязательным участием народа. Придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию по итогам конституционной реформы 2022 года стало кульминацией реализации принципов народовластия.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Сам алгоритм формирования ВНС предполагает наличие института гражданского согласия. В части аккумулирования, в составе делегатов ВНС представители всех социальных групп. Те глобальные вопросы, которые вынесены в компетенцию ВНС, они, по сути, принимаются всем белорусским народом. Опыт общественных обсуждений в последующем использовали при доработке других нормативно-правовых актов. Ведь предложения и замечания в ходе конституционной реформы поступали тысячами.