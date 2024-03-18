Прямой эфир

Как быстро можно собрать ВНС? Узнали у экспертов

18 марта 2024 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

База для национального развития. Почему обстановка в Беларуси и мировая конъюнктура всегда были парадигмой для правового фундамента Конституции? Как перемены и запрос времени диктовали изменения? Что уже из новелл внедрено и к чему ведет трансформация ВНС? Обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Как быстро можно собрать ВНС?

Как быстро можно собрать ВНС? Узнали у экспертов-1

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси:
В нашем государстве – в течение полдня.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Не забывайте, что у ВНС есть еще органы – это секретариат и президиум. Который призван как раз в рамках своей компетенции рассматривать эти оперативные вопросы, связанные в том числе с инициированием созыва всего ВНС, если ситуация того потребует.

Читайте также:

Василевич: ВНС может отменить акты даже Президента

Политолог Петр Петровский рассказал, почему ВНС – это коллективный Лукашенко

Сивец: ВНС – универсальная превенция от возможных цветных революций

# Всебелорусское народное собрание # общество # Алена Сырова # Григорий Василевич # Сергей Сивец

Другие новости рубрики

Все новости
Василевич: ВНС может отменить акты даже Президента
18 марта 2024 17:35

Василевич: ВНС может отменить акты даже Президента

Увидеть старт «Союз МС-25» за 120 тыс. российских рублей – что предлагают туристам на Байконуре?
18 марта 2024 17:35

Увидеть старт «Союз МС-25» за 120 тыс. российских рублей – что предлагают туристам на Байконуре?

Священник из Узды награждён орденом Кирилла Туровского II степени – пообщались с протоиереем
18 марта 2024 17:22

Священник из Узды награждён орденом Кирилла Туровского II степени – пообщались с протоиереем

В Минске наградили победителей конкурса на соискание литературной премии Миноблисполкома
18 марта 2024 17:19

В Минске наградили победителей конкурса на соискание литературной премии Миноблисполкома

Новые станции третьей линии метро готовы на 90%
18 марта 2024 17:17

Новые станции третьей линии метро готовы на 90%

Политолог Петр Петровский рассказал, почему ВНС – это коллективный Лукашенко
18 марта 2024 17:17

Политолог Петр Петровский рассказал, почему ВНС – это коллективный Лукашенко

Владимир Кухарев посетил стройплощадку стадиона «Трактор»
18 марта 2024 17:17

Владимир Кухарев посетил стройплощадку стадиона «Трактор»

Учёные Беларуси и России вывели сорт пшеницы с иммунитетом к заболеваниям. В чём уникальность?
18 марта 2024 17:14

Учёные Беларуси и России вывели сорт пшеницы с иммунитетом к заболеваниям. В чём уникальность?

Сивец: ВНС – универсальная превенция от возможных цветных революций
18 марта 2024 17:12

Сивец: ВНС – универсальная превенция от возможных цветных революций

Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?
18 марта 2024 17:02

Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?

Почётный гражданин сразу 5 городов России! Чем знаменит военачальник и Герой СССР Афанасий Белобородов?
18 марта 2024 16:57

Почётный гражданин сразу 5 городов России! Чем знаменит военачальник и Герой СССР Афанасий Белобородов?

«Посадить дерево». Как подать заявку на участие в акции «Зелёный двор вместе»?
18 марта 2024 16:46

«Посадить дерево». Как подать заявку на участие в акции «Зелёный двор вместе»?