Как быстро можно собрать ВНС? Узнали у экспертов

База для национального развития. Почему обстановка в Беларуси и мировая конъюнктура всегда были парадигмой для правового фундамента Конституции? Как перемены и запрос времени диктовали изменения? Что уже из новелл внедрено и к чему ведет трансформация ВНС? Обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси:

В нашем государстве – в течение полдня.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Не забывайте, что у ВНС есть еще органы – это секретариат и президиум. Который призван как раз в рамках своей компетенции рассматривать эти оперативные вопросы, связанные в том числе с инициированием созыва всего ВНС, если ситуация того потребует.

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