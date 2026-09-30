Новости по тегу #Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

44-летняя россиянка ехала через пункт пропуска «Брест» и уверенно выбрала зеленый коридор – декларировать, по ее словам, было нечего.
В ходе дальнейшей проверки правоохранители вышли и на предполагаемого организатора поставки – 54-летнего белоруса. Он заключен под стражу.
Коллегам по СНГ представляют целый комплекс технологических новинок: от уникальных роботов-помощников до умных сканеров и систем досмотра.
Сергей Раевский также рассказал, какие породы собак подходят для службы в таможне. Есть даже джек-рассел-терьер.
19 сентября в период с 08:00 до 20:00 на всех КПП могут возникнуть временные перебои в работе таможенных информационных систем Литвы. Данные неполадки обусловлены проведением плановых технических работ и могут привести к увеличению времени оформления грузового автотранспорта.
Груз следовал из Франции в транспортном средстве польского перевозчика. Часть товара не была заявлена в сопроводительных документах.
Нарушителю может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.
При оформлении таможенных деклараций в дальнейшем необходимо учитывать обязанность уплаты таможенной пошлины – она составляет 15 % от стоимости автомобиля.
Квота на беспошлинный ввоз электромобилей физлицами скоро будет полностью исчерпана
Экспертиза подтвердила: 136 изъятых банкнот признаны культурной ценностью.
Теперь ведомство будет жестче контролировать иностранные грузовики, которые везут зарубежные товары в нашу страну транзитом через Евразийский союз.
Партия иностранных товаров следовала из России.
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