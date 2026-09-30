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Новости по тегу #Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

44-летняя россиянка пыталась провезти через границу 5 ящериц – бананоедов отправили в зоопарк
30 сентября 2026 15:34

44-летняя россиянка пыталась провезти через границу 5 ящериц – бананоедов отправили в зоопарк

Гродненские таможенники обнаружили 22 свертка с гашишем в грузовике жителя Молдовы
29 сентября 2026 14:34

Гродненские таможенники обнаружили 22 свертка с гашишем в грузовике жителя Молдовы

Заседание Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ проходит в Бресте
23 сентября 2026 11:37

Заседание Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ проходит в Бресте

Сколько стоит содержание служебных собак и куда попадают животные после ухода на пенсию? Интервью
20 сентября 2026 17:55

Сколько стоит содержание служебных собак и куда попадают животные после ухода на пенсию? Интервью

19 сентября водителям грузового транспорта будет затруднен въезд через литовскую границу – ГТК
19 сентября 2026 08:49

19 сентября водителям грузового транспорта будет затруднен въезд через литовскую границу – ГТК

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии автозапчастей в ЕАЭС
10 сентября 2026 06:27

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии автозапчастей в ЕАЭС

Гродненская таможня возбудила уголовное дело в отношении австрийца, провозившего с собой кокаин
07 сентября 2026 14:03

Гродненская таможня возбудила уголовное дело в отношении австрийца, провозившего с собой кокаин

ГТК: квота на беспошлинный ввоз электромобилей физлицами полностью исчерпана
05 сентября 2026 08:31

ГТК: квота на беспошлинный ввоз электромобилей физлицами полностью исчерпана

Остаток по квоте на ввоз электромобилей для физлиц составляет 98 штук – ГТК
04 сентября 2026 09:31

Остаток по квоте на ввоз электромобилей для физлиц составляет 98 штук – ГТК

Белорус пытался вывезти в Польшу крупную партию раритетных банкнот – ему грозит крупный штраф
25 июля 2026 11:03

Белорус пытался вывезти в Польшу крупную партию раритетных банкнот – ему грозит крупный штраф

Транзит под контролем! В Беларуси вступили в силу новые правила работы таможенных органов
25 июля 2026 07:47

Транзит под контролем! В Беларуси вступили в силу новые правила работы таможенных органов

Крупная партия товаров на 4 млн рублей задержана могилевскими таможенниками
04 июля 2026 15:03

Крупная партия товаров на 4 млн рублей задержана могилевскими таможенниками