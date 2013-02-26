Главы таможенных ведомств Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве во время чемпионата мира по хоккею-2014

Новости Беларуси. Сотрудничество во время чемпионата мира по хоккею-2014. Такова главная тема Объединенной коллегии Таможенного союза в Новополоцке.

26 февраля по итогам встречи подписан меморандум главами таможенных ведомств Беларуси и России. Документ позволит обеспечить максимально комфортное пересечение границ для спортсменов и болельщиков. Несмотря на большой наплыв участников и гостей, таможенники обещают исключить очереди и заторы в пунктах пропуска.

Аналогичные соглашения Беларусь планирует заключить также с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шпилевский, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Мы работаем над тем, чтобы заключить меморандумы взаимодействия со странами-соседями, чтобы создать комфортные условия для перемещения товаров и транспортных средств через наши границы. Для этого подписан меморандум, после чего будут созданы совместные планы. Наработки у нас есть, договоренности есть, в течение полутора месяцев все необходимые документы подпишем.

Андрей Бельянинов, руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации:

Когда идет большое скопление физических лиц, транспортных средств, возможны какие-то неординарные случаи, форс-мажорные обстоятельства.

Речь идет о том, чтобы всем участникам и зрителям этого чемпионата мира было комфортно.