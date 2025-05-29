Ветераны и сотрудники таможенной службы посетили Дворец Независимости

Они надежно защищают экономические интересы нашей страны. День ветеранов таможенной службы отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну а какой праздник без подарков? Этот день сотрудники ГТК провели в особенном месте, где пишется история суверенной Беларуси. Для них сегодня распахнулись двери в залы Дворца Независимости. К слову, в гости таможенники пришли не с пустыми руками. Сад главы государства пополнился уникальным саженцем калины. Растение – символ любви, верности и преданности.

Ощутить уникальную атмосферу величественного здания с белорусскими лейтмотивами, приехали свыше 100 ветеранов и действующих сотрудников Государственного таможенного комитета из всей республики. Сегодня в ведомстве трудятся около 5 тысяч человек, которые занимаются улучшением правовой базы и внедрением современных технологий. Статус ветерана таможенной службы был впервые присвоен в 2016 году тем сотрудникам, чей стаж превысил 20 лет. Позже срок увеличили до 25 лет.

Ольга Пыжова, ветеран таможенной службы Беларуси:

Я работала в Минской центральной таможне с 1992 года. Ответственная очень работа. Надо четко, точно все формулировать, знать и делать. Мне очень понравился дворец. Я его вижу второй раз уже. Вообще впечатление огромнейшее.

Нина Головцова, ветеран таможенной службы Беларуси:

Настоящий праздник нам сделали в этот прекрасный день. Прямо все солнечно здесь. На улице вроде бы пасмурно, а здесь все солнечно. И на душе стало светло и солнечно. Мечтала побывать в таком грандиозном для республики здании, очень интересном, в котором творится история. От первого заложенного кирпича до встреч международного уровня – участникам экскурсии рассказали о самых интересных страницах биографии Дворца Независимости. Каждый зал уникален и отражает различные стилистические направления – от строгого постмодернизма до выразительных элементов национального богатства. Все детали интерьера выполнены лучшими белорусскими мастерами.

Юрий Жуковский, инспектор оперативно-дежурной службы Минской региональной таможни, ветеран таможенной службы Беларуси:

Впервые посещаю дворец. Очень впечатлен и доволен. Роскошь, красота. Обилие орнамента. Для меня приятно, что пригласили. Останется, как говорится, на память.