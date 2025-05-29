Ветераны и сотрудники таможенной службы посетили Дворец Независимости
Они надежно защищают экономические интересы нашей страны. День ветеранов таможенной службы отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну а какой праздник без подарков? Этот день сотрудники ГТК провели в особенном месте, где пишется история суверенной Беларуси. Для них сегодня распахнулись двери в залы Дворца Независимости.
К слову, в гости таможенники пришли не с пустыми руками. Сад главы государства пополнился уникальным саженцем калины. Растение – символ любви, верности и преданности.
Ощутить уникальную атмосферу величественного здания с белорусскими лейтмотивами, приехали свыше 100 ветеранов и действующих сотрудников Государственного таможенного комитета из всей республики. Сегодня в ведомстве трудятся около 5 тысяч человек, которые занимаются улучшением правовой базы и внедрением современных технологий. Статус ветерана таможенной службы был впервые присвоен в 2016 году тем сотрудникам, чей стаж превысил 20 лет. Позже срок увеличили до 25 лет.
Ольга Пыжова, ветеран таможенной службы Беларуси:
Я работала в Минской центральной таможне с 1992 года. Ответственная очень работа. Надо четко, точно все формулировать, знать и делать. Мне очень понравился дворец. Я его вижу второй раз уже. Вообще впечатление огромнейшее.
Нина Головцова, ветеран таможенной службы Беларуси:
Настоящий праздник нам сделали в этот прекрасный день. Прямо все солнечно здесь. На улице вроде бы пасмурно, а здесь все солнечно. И на душе стало светло и солнечно. Мечтала побывать в таком грандиозном для республики здании, очень интересном, в котором творится история.
От первого заложенного кирпича до встреч международного уровня – участникам экскурсии рассказали о самых интересных страницах биографии Дворца Независимости. Каждый зал уникален и отражает различные стилистические направления – от строгого постмодернизма до выразительных элементов национального богатства. Все детали интерьера выполнены лучшими белорусскими мастерами.
Юрий Жуковский, инспектор оперативно-дежурной службы Минской региональной таможни, ветеран таможенной службы Беларуси:
Впервые посещаю дворец. Очень впечатлен и доволен. Роскошь, красота. Обилие орнамента. Для меня приятно, что пригласили. Останется, как говорится, на память.
Александр Масловский, начальник управления кадров и идеологической работы Государственного таможенного комитета Беларуси:
Мы здесь прикасаемся к большому миру международной политики. То, что для обычного обывателя очень-очень редко. Это большой подарок со стороны государства. Но наши ветераны этого абсолютно заслуживают своим честным трудом на благо страны, на страже ее экономической независимости.
Такие экскурсии уже стали доброй традицией. К слову, идея открыть дворец для широкой публики принадлежит Президенту.