Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета

Рабочая неделя Президента началась с доклада председателя Государственного таможенного комитета. Александр Лукашенко обозначил ряд вопросов, в том числе касательно изменений в деятельности ведомства ввиду санкций и переориентации белорусской экономики на Восток, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Президент, эти факторы (и не только) значительно сказались на ситуации на границе. Кроме того, повлияли на работу таможенного комитета. Она стала сложнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вспоминаю, вообще, свою службу на границе в советские времена. И вот так подумал перед нашей встречей о том, что таможенные органы, да и пограничники, они сегодня уже несут службу в совершенно иных условиях. Особенно таможенники. Если раньше, в былые времена, ну, проверили туда-сюда документы, жесткая была какая-то дисциплина на границе. Ну, работы меньше было у таможенников. Сейчас работы добавилось значительно, особенно после того, как у нас появились проблемы с Западом, все-таки мы переориентировали свою экономику на Восток. Какова сейчас ситуация в связи с этой переориентацией товарных потоков на Восток и как работает таможня? Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы помочь нашим предприятиям, резидентам в организации торговли. Какова ситуация с транзитом наших грузов и как вообще вовлечена таможня в эту помощь для наших предприятий?

Также главу государства интересовал вклад таможенного комитета в республиканский бюджет и вопрос обеспечения безопасности, который Президент обозначил как один из наиважнейших. Речь, в частности, о контрабанде. В этом контексте, как отметил Александр Лукашенко, на украинской границе работы стало меньше. Тем не менее непростая обстановка на западных рубежах. Отметим, сопредельные государства закрыли пункты пропуска: из 26 – сегодня работают пять. Александр Лукашенко:

Естественно, можно было отмахнуться от этого, сказать, что мы, в общем-то, санкции ввели, не торгуем так с Западом, как раньше, но ведь транзитная страна. Поэтому для нас эта оценка важна. И вот как южная граница и западная в сравнении. Ваша точка зрения, ваш взгляд особенно в перспективу на будущее.