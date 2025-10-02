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ГТК: квота по электромобилям, ввозимым по льготной пошлине юрлицами и ИП, исчерпана

02 октября 2025 05:57
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Лимит выбран. Квота на ввоз электромобилей юрлицами и индивидуальными предпринимателями с применением льготы по уплате ввозной таможенной пошлины полностью исчерпана. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГТК: квота по электромобилям, ввозимым по льготной пошлине юрлицами и ИП, исчерпана-2

Как отметили в ведомстве, после уведомления о скором исчерпании квоты объем декларирования электромобилей резко возрос. Если ранее предполагалось, что оставшегося ограничения хватит примерно на месяц, то на практике оно закрыто всего за неделю. В ГТК обратили внимание, что речь идет о тарифной преференции, которая позволяет бизнесу осуществлять ввоз электромобилей на специальных условиях. При этом независимо от исчерпания квоты, электрокары категорий М, MG, N, NG, ввозимые юрлицами до конца нынешнего года, по Указу Президента, освобождаются от уплаты НДС. 

# Государственный таможенный комитет Республики Беларусь # Автомобили

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