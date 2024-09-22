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«Здравый смысл победит». Может ли опуститься железный занавес между Беларусью и ЕС – председатель ГТК

22 сентября 2024 17:19
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Ситуация на нашей границе лучше не становится. Хотя в Беларуси заинтересованы в движении в обратном направлении, о чем мы постоянно и напоминаем соседям – таким мнением поделился глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Полное интервью читайте здесь.

«Здравый смысл победит». Может ли опуститься железный занавес между Беларусью и ЕС – председатель ГТК-2

Ольга Коршун, СТВ:
Предвзятое отношение мы наблюдаем со стороны как раз наших соседей по ЕС. Почему сложилась такая ситуация и может ли железный занавес опуститься между нашей страной и Европейским союзом?

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Ситуация, конечно, сложная на границе. Пять пунктов пропуска работают автомобильных из 26, конечно, это ненормально. Но я думаю, что все-таки здравый смысл победит. Закрывать общение людей – это неправильно. Я думаю, что это невозможно. Все равно общение будет продолжаться. Я думаю, что со временем ситуация будет урегулирована, что пункты пропуска будут работать. И для граждан все-таки пересечение границы будет легче. Сейчас приходится стоять в очередях, мы это понимаем, поэтому пытаемся им помочь.

# Государственная граница Беларуси # Государственный таможенный комитет Республики Беларусь # Владимир Орловский

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