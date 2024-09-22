«Здравый смысл победит». Может ли опуститься железный занавес между Беларусью и ЕС – председатель ГТК

Ситуация на нашей границе лучше не становится. Хотя в Беларуси заинтересованы в движении в обратном направлении, о чем мы постоянно и напоминаем соседям – таким мнением поделился глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Предвзятое отношение мы наблюдаем со стороны как раз наших соседей по ЕС. Почему сложилась такая ситуация и может ли железный занавес опуститься между нашей страной и Европейским союзом?

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Ситуация, конечно, сложная на границе. Пять пунктов пропуска работают автомобильных из 26, конечно, это ненормально. Но я думаю, что все-таки здравый смысл победит. Закрывать общение людей – это неправильно. Я думаю, что это невозможно. Все равно общение будет продолжаться. Я думаю, что со временем ситуация будет урегулирована, что пункты пропуска будут работать. И для граждан все-таки пересечение границы будет легче. Сейчас приходится стоять в очередях, мы это понимаем, поэтому пытаемся им помочь.