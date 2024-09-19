Работу над поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС планируют завершить к маю 2025 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как усовершенствовать процесс перевозки товаров и грузов внутри организации, говорили на полях Международной научно-практической конференции «10 лет Евразийскому экономическому союзу: трансформация таможенного администрирования». Что касается видоизменения транспортно-логистической системы в условиях современных реалий, большая роль отводится переориентации товарооборота. Перестраиваются маршруты, появляются новые коридоры движения в рамках союза. Представители государственных органов и зарубежных таможенных служб, Евразийской экономической комиссии, суда ЕАЭС в тесном взаимодействии разрабатывали оптимальный план развития транзитного потенциала. Шла речь и об использовании навигационных пломб, вопросах электронной торговли товарами. С февраля началась работа по обеспечению единого стандарта таможенного администрирования – унификации системы управления рисками.

Руслан Давыдов, министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (Россия):

Сейчас порядка 1 300 стоимостных индикаторов унифицированы на 5 стран. Это примерно 75 % стоимости нашего импорта общего. И это как раз один из таких основных, основополагающих элементов, залогов того, что мы будем обеспечивать действительно единство таможенного и регулирования, и администрирования. То есть регулирование – это единые нормы, а администрирование – это уже как эти нормы применяются в каждой конкретной стране.

Конференцию проводят ежегодно в канун профессионального праздника таможенников. Здесь представители таможенных органов и бизнес-сообщество обсуждают самые актуальные вопросы. А у представителей предприятий и организаций есть возможность напрямую задать вопросы налоговикам, сотрудникам Министерства транспорта, госстандарта. Интерес огромный. Свидетельство тому – рекордное количество заявок.