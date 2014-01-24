Белорусские таможенники озвучили итоги 2013 года и рассказали о причинах очередей на польской границе

Новости Беларуси. Более 100 килограммов наркотиков, огромное количество антиквариата, тысячи единиц одежды, драгметаллы. В Бресте таможенники озвучили итоги года, а заодно рассказали о самых крупных партиях нелегального товара, которые были изъяты. В результате бюджет страны пополнился на 4 триллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо итогов работы за 2013 год под особым контролем – события уже 2014-го: 40-километровые очереди большегрузных авто на польско-белорусской границе. Сотрудники таможни впервые назвали причину огромных заторов, которые причинили массу неудобств водителям в начале года и особенно в минувшие выходные. Как выяснилось, коллапс возник из-за дополнительной нагрузки, которая легла с 1 января на белорусских таможенников. Отныне они выполняют транспортный и санитарный контроль. Но уже к концу этой недели все неудобства обещают свести к минимуму.

Сергей Полудень, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Больше грузопоток именно сейчас пошел на территорию Таможенного союза. И сегодняшние показатели по пропускной способности пунктов пропуска на польском участке границы показывает, что практически мы уже достигли той максимальной пропускной способности, которую имеют наши пункты пропуска. Я уверен, что за неделю эти показатели будут достигнуты и очереди, естественно, будут тоже уходить.