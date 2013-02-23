По случаю Дня защитников Отечества Александр Лукашенко лично вручил генеральские погоны

Новости Беларуси. Единство народа и мир - это самое дорогое, что у нас есть. Об этом глава государства заявил сегодня, 23 февраля, на приёме руководящего состава Вооружённых Сил и правоохранительных органов по случаю Дня защитников Отечества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служить в милицию Александр Барсуков пришел сержантом 28 лет назад. Карьера началась с патрульно-постовой службы. Сейчас он возглавляет столичную милицию и наверняка знает, чего стоят генеральские погоны.

Александр Барсуков, начальник ГУВД «Мингорисполкома»:

Это очень тяжелые погоны. Путь, который проходит сотрудник от рядового до генерала, очень долгий. Как правило, 25-30 лет. И сегодня вот такой торжественный момент и волнительный для каждого сотрудника. Поверьте, это дорогого стоит.

Лейтенантом в органах внутренних дел начинал и нынешний первый заместитель председателя Таможенного комитета. В то время молодой офицер и представить не мог, что золотые звезды генеральских погон засияют на его плечах.

Сергей Редненко, первый заместитель председателя государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Когда молодым лейтенантом служил в органах внутренних дел, мне казалось, что вот будет большое счастье, когда буду уходить на пенсию, получу подполковничьи погоны. Но жизнь распорядилась так, что на сегодняшний день вручаются генеральские погоны. Это для меня большая радость.

Оркестр настраивается на торжественную тональность, офицеры выстраиваются в шеренгу. Министр обороны и здесь оценивает готовность. В праздник 23 февраля по традиции Главнокомандующий среди настоящих мужчин. Единство народа и мир — это самое дорогое, что у нас есть, отметил Александр Лукашенко поздравляя офицеров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

От всей души поздравляем вас с праздником Днем защитника отечества и 95-летием Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сегодня мы оглядываемся на события прошедших десятилетий и отдаем дань уважения многим поколениям людей в погонах - всем, кто завоевал для нас мир и независимость и кто сейчас обеспечивает безопасность и суверенитет Беларуси. Увы, далеко не все политики современных сверхдержав усвоили горькие уроки истории. Наращивается военный потенциал Североатлантического альянса на территории сопредельных с Беларусью стран. Миллионы долларов выделяются на поддержку аппозиционных сил, которые ставят своей целью дестабилизировать ситуацию в стране и сменить конституционный строй. К счастью, белорусы хорошо помнят, к каким трагическим последствиям приводят попытки разных цивилизаторов установить мировое господство и навязать народам чужую волю. Единство народа и мир - самое дорогое, что у нас есть. Только в условиях согласия и взаимопонимания возможно процветание общества. На протяжении многих лет Беларусь служит примером политической и социальной стабильности. В этом немалая заслуга как органов власти, так и всех силовых структур. В нашем государстве надежно обеспечивается военная безопасность, поставлен мощный заслон любым проявлениям экстремизма и антиконституционных действий. Военное сотрудничество является одной из важнейших областей международного сотрудничества. Регулярно проходят масштабные стратегические учения совместно с представителями силовых структур дружественных стран, укрепляется оборонный потенциал Союзного государства. Сегодня военный или сотрудник органов внутренних дел - это профессионал высочайшего класса.

Праздничные букеты и арсенал знаков отличия с золотыми звездами - явный признак того, что генеральский корпус страны пополнился. Президент лично вручил погоны высших званий. Такой чести сегодня удостоены восемь офицеров.

Сменят полковничьи кителя на новые генеральские заместитель министра обороны по вооружению Игорь Лотенков и командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси Олег Двигалев.

Звания генерал-майор милиции удостоены заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко и начальник ГУВД «Мингорисполкома» Александр Барсуков.

Звёзды генерал-майора внутренней службы получил замминистра по чрезвычайным ситуациям Геннадий Ласута. Погоны государственного советника таможенной службы третьего ранга вручены первому заместителю председателя Государственного таможенного комитета Сергею Редненко и заместителю председателя ГТК Сергею Полудню.

Классный чин государственного советника юстиции третьего класса присвоен заместителю генерального прокурора Николаю Куклису.

Александр Лукашенко:

Вас, сегодня, в этот день ставших генералами, поздравляю от имени всего нашего народа. Я очень надеюсь, что и мне, и вашим коллегам никогда не будет стыдно, что вы сегодня впервые будете в генеральских погонах. Это великое звание, это огромная честь. Такой чести удостаиваются просто единицы, капля в море генералов, по сравнению с теми военнослужащими, которые находятся у нас на постоянной службе. Я считаю, что генерал - это великое звание и получить его может только достойный человек. И нести его тем более должен достойный человек. Я желаю вам никогда не уронить это великое звание. С праздником вас!

Сегодня военные и сотрудники внутренних дел — это профессионалы высочайшего класса. Все двадцать лет существования, вооруженные силы независимой Беларуси постоянно развиваются. Так, за последнее десятилетие полностью заменен парк ракетно-зенитных комплексов С-125 на С-300. А в конце прошлого года в Беларусь поставлена вторая батарея зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2». Самое современное вооружение дополняют славные традиции воинской службы, заложенные еще в середине прошлого века. Не упущен и социальный аспект.

Олег Двигалев, командующий ВВС и ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь:

Проводится активная работа как в строительстве жилищных кооперативов для военнослужащих, так и служебного жилья. Буквально недавно для летчиков были сданы служебные дома. Практически весь летный состав получил жилье.

Эмоции радости и волнения сегодня заметны даже на сдержанных лицах военных. Особенно тех, для кого нынешний День защитников отечества стал настоящим праздником в личной биографии.

Игорь Локтенков, заместитель министра обороны – начальник вооружения Вооруженных сил Республики Беларусь:

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Слава богу, это свершилось и в моей судьбе, за что я ей и благодарен. Я горжусь тем, что я офицер, я защитник Отечества.

Уже в неформальной обстановке главнокомандующий пожелал офицерам не только больших звезд, но и простого человеческого счастья.

Александр Лукашенко:

С офицерских времен помню, как офицеры, не важно по какой причине, трепетно относятся к своим делам, к своим семьям, к своим любимым, женам, к своим детям. Поэтому поднимая сегодня бокал за нас, военных людей, я хотел бы предложить тост и за них, без которых невозможна была бы ваша надежная служба - за ваши тылы, за ваших любимых, за тех, кто нас всегда ждет.