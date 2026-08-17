Новости по тегу #Государственная политика в сфере туризма

«Темп сейчас порядка 127 % к прошлому году, то есть мы уже на сегодня без малого 30 миллионов заработали».
На площадке ток-шоу «По существу» обсудили острые вопросы с колес.
Международная научно-практическая конференция – площадка для обмена опытом. В этот раз в фокусе – поиск новых форм турпродукта и эффективное внедрение цифровых инструментов в индустрии.
Гости из Поднебесной уже побывали в Минской, Брестской и Гродненской областях. Впечатлялись военной историей, оценили даже мерч Первого.
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