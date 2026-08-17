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Новости по тегу #Государственная политика в сфере туризма

52 млн долларов заработали на медтуризме в Беларуси за 2025-й! Что в топе процедур у иностранцев
17 августа 2026 17:11

52 млн долларов заработали на медтуризме в Беларуси за 2025-й! Что в топе процедур у иностранцев

О безопасности пассажирских перевозок, ценах на туры и транспортных новеллах – собрали мнения экспертов
22 июня 2026 17:22

О безопасности пассажирских перевозок, ценах на туры и транспортных новеллах – собрали мнения экспертов

Перспективы развития сферы туризма обсудили в Минске
26 сентября 2025 11:26

Перспективы развития сферы туризма обсудили в Минске

Представители крупных туркомпаний Китая посещают Беларусь в рамках ознакомительного тура
28 августа 2024 17:15

Представители крупных туркомпаний Китая посещают Беларусь в рамках ознакомительного тура

Опыт лучших агроусадеб будут перенимать все регионы страны
17 июля 2024 06:32

Опыт лучших агроусадеб будут перенимать все регионы страны

Россиян подкупает. Почему путёвку в белорусский санаторий нужно бронировать заранее?
19 июня 2024 19:29

Россиян подкупает. Почему путёвку в белорусский санаторий нужно бронировать заранее?

Директор отеля «Европа»: уровень гостеприимства в Республике Беларусь очень высок
19 июня 2024 19:17

Директор отеля «Европа»: уровень гостеприимства в Республике Беларусь очень высок

Клишевич: внутренний туризм для молодёжи – это элемент воспитания и идеологической работы, а не развлечение
17 июня 2024 16:31

Клишевич: внутренний туризм для молодёжи – это элемент воспитания и идеологической работы, а не развлечение

Регулируется ли деятельность гидов и экскурсоводов в Беларуси – ответила Ирина Воронович
17 июня 2024 16:17

Регулируется ли деятельность гидов и экскурсоводов в Беларуси – ответила Ирина Воронович

Беларусь представила более 250 новых туристических продуктов – рассказываем о самых интересных
18 апреля 2024 19:44

Беларусь представила более 250 новых туристических продуктов – рассказываем о самых интересных

Все 118 районов Беларуси впервые покажут свой туристический потенциал на тематической выставке
10 апреля 2024 06:58

Все 118 районов Беларуси впервые покажут свой туристический потенциал на тематической выставке

Учащиеся Колодищанской средней школы посетили «Белкоммунмаш»
29 марта 2024 09:56

Учащиеся Колодищанской средней школы посетили «Белкоммунмаш»