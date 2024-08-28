Представители крупных туркомпаний Китая посещают Беларусь в рамках ознакомительного тура

Представители крупнейших туроператоров Китая посещают Беларусь в рамках ознакомительного тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – культурный потенциал нашей страны, варианты оздоровления, отдыха, путешествий и дегустации белорусской кухни. Сегодня все больше жителей Поднебесной узнают о нашей стране, этому способствует развитие отношений между Беларусью и Китаем. У сторон обоюдный туристический интерес, прорабатываются варианты комбинированных туров по Союзному государству. Чем мы можем заинтересовать, узнала Галина Буро.

Эксклюзивы Беларуси на протяжении недели посещают представители крупнейших туристических операторов Китая. Достопримечательности, заказники, промышленные объекты и здравницы. Ознакомительный тур организовало Национальное агентство по туризму. Гости из Поднебесной уже побывали в Минской, Брестской и Гродненской областях. Впечатлялись военной историей, оценили даже мерч Первого.

Лай Цун Лю, представитель туристической компании (Китай):

В Беларусь вообще в первый раз попал. Впечатление такое незабываемое, удивленные очень, сильно нам понравилось. Тем более сейчас отношения между Россией и Беларусью самые хорошие. Мы удивились, везде на улицах золотые слова вашего Президента Александра Лукашенко. Супер! Особая категория туристов в Китае – пенсионеры, их в стране 300 миллионов человек. На заслуженном отдыхе у них принято путешествовать. Туроператоры уверены: белорусское направление будет в топе.

Анна Вощинчук, заместитель директора Национального агентства по туризму Беларуси:

Мы надеемся, что наша страна удивит наших друзей. Она будет действительно привлекательна. Мы по итогам рабочих встреч, переговоров, по таким наблюдениям, как посещают объекты, мы действительно сможем для себя обозначить, ответить на вопрос, что интересно, как нужно дальше продвигать Республику Беларусь во взаимодействии с Китаем. Что придется по вкусу жителю КНР в Беларуси? Пожалуй, даже в прямом смысле. Гости отвечают уже сейчас: помимо прочего, предлагают делать гастротуры по белорусской кухне для китайских гурманов. Слава о наших продуктах уже достигла Поднебесной.