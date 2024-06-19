Директор отеля «Европа»: уровень гостеприимства в Республике Беларусь очень высок

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Дмитрий Куприянюк, директор отеля «Европа»:

Мне кажется, на сегодня уровень гостеприимства в Республике Беларусь на очень высоком уровне. Я бы даже сказал, планка настолько высока, что очень многие гости, которые сегодня к нам приезжают из ОАЭ, граждане Китая и других стран отмечают, что уровень действительно высокий. Да, сегодня мы являемся, я в частности, руководителем пятизвездочной (высококлассного уровня) гостиницы, но это отнюдь не говорит, что сегодня у нас плохой сервис в двухзвездочной гостинице.

Более того, хотел бы отметить, что граждане Республики Беларусь сегодня действительно начинают понимать, что Беларусь – это действительно прекрасная страна для путешествий. Более того, минчане даже проводят уикенды, снимая на выходные номера, чтобы просто отдохнуть с семьей либо просто провести время.