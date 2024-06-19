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Директор отеля «Европа»: уровень гостеприимства в Республике Беларусь очень высок

19 июня 2024 19:17
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, СТВ:
Почему предпочитаете Беларусь и как у вас в гостинице? Некоторые говорили, что где-то сервис не дотягивает…

Директор отеля «Европа»: уровень гостеприимства в Республике Беларусь очень высок-1

Дмитрий Куприянюк, директор отеля «Европа»:
Мне кажется, на сегодня уровень гостеприимства в Республике Беларусь на очень высоком уровне. Я бы даже сказал, планка настолько высока, что очень многие гости, которые сегодня к нам приезжают из ОАЭ, граждане Китая и других стран отмечают, что уровень действительно высокий. Да, сегодня мы являемся, я в частности, руководителем пятизвездочной (высококлассного уровня) гостиницы, но это отнюдь не говорит, что сегодня у нас плохой сервис в двухзвездочной гостинице.

Более того, хотел бы отметить, что граждане Республики Беларусь сегодня действительно начинают понимать, что Беларусь – это действительно прекрасная страна для путешествий. Более того, минчане даже проводят уикенды, снимая на выходные номера, чтобы просто отдохнуть с семьей либо просто провести время.

Председатель Союза туристической индустрии: необязательно отдыхать на море, главное – хорошее питание и экология (подробности).

# Государственная политика в сфере туризма # общество # Григорий Азарёнок # Дмитрий Куприянюк

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