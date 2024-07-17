Опыт лучших агроусадеб будут перенимать все регионы страны

От традиционного сельского отдыха до этнотуризма. Опыт лучших агроусадеб страны будут перенимать все регионы Беларуси. К такому выводу пришли участники республиканской рабочей группы во время посещения Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты ознакомились с деятельностью нескольких усадеб, владельцы которых и физические лица, и организации. Каждая локация имеет свои особенности, здесь сохраняется самобытное белорусское ремесло и специфика сельской жизни. А именно в этом заключается основное предназначение такого рода комплексов: не просто бизнес, но и культурно-просветительская работа. За прошлый год агроусадьбы посетили 450 тысяч туристов, из них около 20 тысяч – иностранцы.

Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Гродненщина у нас является лидером по количеству агроусадеб, входит в тройку призовую после Минской области и наравне с Брестской областью соперничают, поэтому мы хотим изучить опыт деятельности по развитию агроэкотуризма и, конечно, ведем диалог с представителями этого вида деятельности. Важно услышать какие-то предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, по движению вперед. Поэтому есть определенные наработки, которые, я уверен, приведут к совершенствованию нашей работы.

На сегодня в стране более 1 300 агроусадеб. Интерес к такому отдыху у белорусов растет. Только в 2024 году открылось 60 новых объектов.