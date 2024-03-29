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Учащиеся Колодищанской средней школы посетили «Белкоммунмаш»

29 марта 2024 09:56
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Промышленный туризм набирает популярность в Беларуси. Экскурсии по своим производствам предлагают десятки предприятий страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как создают троллейбусы и современные электробусы, узнали учащиеся Колодищанской средней школы. Ребята посетили «Белкоммунмаш».

Учащиеся Колодищанской средней школы посетили «Белкоммунмаш»-1

Перед экскурсией гостей познакомили с историей предприятия, модельным рядом техники и провели викторину. Далее учащихся пригласили в производственные цеха, где они своими глазами увидели, как собирают белорусскую пассажирскую технику. Маршрут построили так, чтобы по порядку изучить весь технологический процесс: от сварки кузовов до покраски. К слову, на сборку одного транспортного средства уходит одна-две недели.

Учащиеся Колодищанской средней школы посетили «Белкоммунмаш»-4

Мы побывали в одном электробусе. Мне понравилось, как там расположены все кнопки и сиденья. То есть я узнала, что сиденья расположены так, чтобы у водителя не было сильной нагрузки на позвоночник, если какие-нибудь неровности на дороге.

Учащиеся Колодищанской средней школы посетили «Белкоммунмаш»-7

Не хочется отсюда уезжать. Мне очень нравится, может быть, в будущем приду сюда работать.

Экскурсию для ребят провели работники предприятия. В конце минипутешествия по производству каждый гость получил памятный сувенир.

# Государственная политика в сфере туризма # общество

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