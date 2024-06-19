Россиян подкупает. Почему путёвку в белорусский санаторий нужно бронировать заранее?
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Председатель Союза туристической индустрии: необязательно отдыхать на море, главное – хорошее питание и экология (подробности).
Ольга Бодруг, член молодежного общественного объединения «Движение вперед»:
Хотелось бы поднять вопрос цены. Я прекрасно понимаю, у нас очень классная историческая составляющая, мы вышли на высокий уровень сервиса, но если взять, например, санатории. Понятно, когда есть профсоюзы, можно взять путевку за небольшую стоимость. Я работаю в негосударственной организации. И когда я смотрю на цены на путевки, за 1 000 рублей выходят путевки. Я понимаю, что это довольно немаленькая цена для отдыха в Беларуси, по месту. Я сделала бы выбор в пользу поездки за границу.
Евгений Пунинский, член молодежного общественного объединения «Движение вперед»:
А я бы отдал миллион долларов за то, чтобы отдыхать в нашей родной Беларуси.
Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
У нас в филиале как раз существует свой санаторий. Одним из филиалов является санаторий в системе РУП «Брестэнерго». Свои сотрудники могут получить 70 % оплаты от предприятия и отдохнуть. Это говорит о том, что государство вкладывает и поддерживает, направляет в том числе и на оздоровление своих работников.
Григорий Азаренок, СТВ:
Так что у нас с ценами на санатории?
Дмитрий Куприянюк, директор отеля «Европа»:
Здесь конкурентность играет свою роль.
Ольга Бодруг:
Для россиян довольно доступно, насколько я знаю. Они приезжают, их подкупает наша цена. Но если говорить для наших белорусов, то цена довольно высока.
Дмитрий Куприянюк:
На самом деле, в Республике Беларусь высоко развита любая система бонусных программ. Точно так же работает раннее бронирование, как мы привыкли это видеть в Египте. Мы понимаем, что если мы хотим поехать в декабре, то уже сейчас надо что-то бронировать. Точно так же есть во многих регионах, санаториях, отелях – очень много бонусных программ, скидок. Надо мониторить. Точно так же, как мы приходим за любой туристической услугой и начинаем искать ту или иную страну. Насчет категории цены – экономика. Любой бизнес тоже умеет считать, предоставляя хороший сервис. Сервис сегодня, как и любое гостеприимство, как и в целом сфера туризма, требует заботы. Забота – это вложения.
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