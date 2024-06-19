Россиян подкупает. Почему путёвку в белорусский санаторий нужно бронировать заранее?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Председатель Союза туристической индустрии: необязательно отдыхать на море, главное – хорошее питание и экология (подробности).

Ольга Бодруг, член молодежного общественного объединения «Движение вперед»:

Хотелось бы поднять вопрос цены. Я прекрасно понимаю, у нас очень классная историческая составляющая, мы вышли на высокий уровень сервиса, но если взять, например, санатории. Понятно, когда есть профсоюзы, можно взять путевку за небольшую стоимость. Я работаю в негосударственной организации. И когда я смотрю на цены на путевки, за 1 000 рублей выходят путевки. Я понимаю, что это довольно немаленькая цена для отдыха в Беларуси, по месту. Я сделала бы выбор в пользу поездки за границу. Евгений Пунинский, член молодежного общественного объединения «Движение вперед»:

А я бы отдал миллион долларов за то, чтобы отдыхать в нашей родной Беларуси.

Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

У нас в филиале как раз существует свой санаторий. Одним из филиалов является санаторий в системе РУП «Брестэнерго». Свои сотрудники могут получить 70 % оплаты от предприятия и отдохнуть. Это говорит о том, что государство вкладывает и поддерживает, направляет в том числе и на оздоровление своих работников. Григорий Азаренок, СТВ:

Так что у нас с ценами на санатории?