Беларусь и Россия обсудят возможности для сотрудничества в сфере промышленного туризма

«Промышленный туризм как бренд и стратегия». Международный образовательный семинар стартовал 12 марта в Минске. Поучаствовать в форуме и ознакомиться с туристическим потенциалом нашей страны приехали российские коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы и зарубежные гости уже давно и с удовольствием пользуются возможностью побывать на крупнейших предприятиях и своими глазами увидеть, как с конвейеров сходит самая разнообразная отечественная продукция. Сегодня промышленный туризм – одно из наиболее популярных и перспективных направлений. Его развитию уделяется значительное внимание на государственном уровне.

Так, за 2023 год белорусские предприятия посетили 200 тысяч человек. В топе Минский тракторный завод. Здесь гостям предлагают не только посетить музей, прокатиться на тракторе, но даже самим собрать опытный образец. Представители туриндустрии двух стран предметно обсудят возможности для сотрудничества в этой сфере и обменяются накопленным опытом.

Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (Россия): Представители российских регионов, активно развивающие промтуризм, готовы сегодня рассказывать не только про свой опыт, но и перенимать опыт Беларуси. У нас общая история промышленности, у нас общие цели, задачи, у промышленности, и, безусловно, это может стать основой для интересных маршрутов.

Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Сегодня уже 130 предприятий и организаций представляют услуги по данному виду туризма. И очень важно, не только в крупных городах, но и в глубинке, в районных центрах, небольших городских поселках есть такие организации, которые могут предложить показать путешественникам свой потенциал.

По итогам визита планируется создание общей методической площадки для обмена опытом в сфере туризма и единого информационного поля. Это станет основой для создания совместных индустриальных маршрутов в рамках Союзного государства.