Беларусь представила более 250 новых туристических продуктов – рассказываем о самых интересных

Старт туристического сезона. В Минске открылась международная выставка-ярмарка «Отдых-2024». Турция, Куба, Узбекистан и Палестина – под одной крышей в «Минск-Арене» собрались представители разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабном слете более трехсот экспонентов. У каждого десятки туристических предложений. С трендами путешествий познакомилась Влада Родовская.

Как показывает практика, белорусы все организационные моменты предпочитают доверять профильным специалистам. Сейчас внутренний туризм набирает обороты. Путешествия по Беларуси – современный тренд.

Анна Ломако, менеджер по туризму туристической компании:

Если раньше в основном туристы любили смотреть объекты культурные, исторические, то теперь туристы хотят увидеть природу и разнообразие нашей страны, это, например, посещение национальных парков, заказников.

Новые точки притяжения туристов все больше появляются на карте нашей страны. Вниманию путешественников – возможности промышленного, религиозного, оздоровительного, образовательного и многих других видов туризма. Собрать под одной крышей сотни самых интересных предложений от белорусских туроператоров и не только решили на Международной выставке-ярмарке «Отдых». Сегодня, 18 апреля, объявлен официальный старт туристического сезона.

Влада Родовская, корреспондент:

Все 128 районов и городов Беларуси, представленных на выставке, к презентации своих предложений подошли творчески. Например, делегация из Дятловского района привезла гончарный станок. На нем любой посетитель может попробовать себя в этом старинном деле, традиции которого сохраняют и развивают в нашей стране.

Деловые программы, интересные контакты и зеленые маршруты. Более 250 новых туристических продуктов представила Беларусь на международном форуме. Для любителей экстрима – прогулки по болотам и исследования карьеров, кто неравнодушен к истории – экскурсии по памятным местам.

Данута Полубенская, директор туристического агентства Гродненского района:

Самое основное, что мы предлагаем в этом году нового – это вечерние сплавы по Августовскому каналу, по реке Неман с последующей дегустацией.

За незабываемыми впечатлениями и новым опытом путешественники все чаще обращаются к промышленному туризму. Открыты для посетителей более 130 предприятий. В их числе и МТЗ. Увидеть своими глазами, как с конвейеров сходит отечественная продукция, посетить производство и узнать историю завода. К слову, к трактору, представленному на выставке, приложила руку Анастасия Ленкова – во время экскурсии по предприятию наша космонавтка собрала BELARUS. Возможность попробовать себя в роли машиностроителя есть у всех желающих.