Прямой эфир

Куда съездить в Беларуси: стал известен календарь ближайших событийных мероприятий

10 марта 2024 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Есть повод, чтобы отправиться в интересное путешествие по Беларуси. Стал известен календарь ближайших событийных мероприятий. В начале перечня – Масленица и обряд «Гукання вясны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда съездить в Беларуси: стал известен календарь ближайших событийных мероприятий-1

Магическое действо, которой пройдет в Лельчицком районе, внесено в список историко-культурных ценностей Беларуси. Традиционно под Гродно перед Пасхой будут учить расписывать яйца. В мае в деревне Погост гостей пригласят в «Юраўскі карагод». Этот обряд внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а усадьба Немцевичей под Брестом пригласит на бал.

Куда съездить в Беларуси: стал известен календарь ближайших событийных мероприятий-4

Это часть годового календаря, в который включены самые яркие туристические события. Он составляется при участии Министерства культуры и Национального агентства по туризму. На его официальном сайте все подробности.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Музей в водонапорной башне! Рассказываем, почему это место в Полоцке нужно посетить
22 января 2024 11:53

Музей в водонапорной башне! Рассказываем, почему это место в Полоцке нужно посетить

О полоцкой школе лоскутного шитья знают во всей Европе! Показываем шедевры мозаики из ткани
22 января 2024 11:12

О полоцкой школе лоскутного шитья знают во всей Европе! Показываем шедевры мозаики из ткани

Минск стал самым популярным местом Беларуси у иностранных туристов в 2023-м
10 января 2024 17:02

Минск стал самым популярным местом Беларуси у иностранных туристов в 2023-м