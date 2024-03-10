Куда съездить в Беларуси: стал известен календарь ближайших событийных мероприятий

Есть повод, чтобы отправиться в интересное путешествие по Беларуси. Стал известен календарь ближайших событийных мероприятий. В начале перечня – Масленица и обряд «Гукання вясны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магическое действо, которой пройдет в Лельчицком районе, внесено в список историко-культурных ценностей Беларуси. Традиционно под Гродно перед Пасхой будут учить расписывать яйца. В мае в деревне Погост гостей пригласят в «Юраўскі карагод». Этот обряд внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а усадьба Немцевичей под Брестом пригласит на бал.