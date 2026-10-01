Новости по тегу #Гимнастика

Команда отправится на форум 13 октября, первыми в борьбу 17-го числа вступят парни.
Это первый лицензионный турнир, где участники разыграют по три олимпийские лицензии в каждой дисциплине
С 8 утра до 8 вечера специалисты ждут девочек, которые хотят заниматься художественной гимнастикой и стать чемпионками. 1 октября официально будут сформированы группы и начнутся тренировки.
Отставание от тройки призеров составило 67 сотых балла.
Сегодня в квалификации Шарамков набрал 13, 966 балла и с 6-м результатом пробился в финал.
В 2026 году свои номера на суд жюри представили 150 участниц из Минска, Витебска, Бреста, а так же в борьбу ввязались грации РЦОП и северной СДЮШОР. 33 комплекта наград разыграли девочки в 9 возрастных группах.
На чемпионате Европы по художественной гимнастике в борьбу вступили сеньорки.
В дебютный день соревнований будет разыгран первый комплект наград – в командном турнире юниорок.
Серебро турнира в соревнованиях смешанных пар на счету Андриана Трофимовича и Дарьи Минюк.
Это стало возможным по итогам финального этапа в Хорватии.
Золота – два. Их наша грация получила за композиции с мячом и с лентой.
В трехдневных соревнованиях принимают участие представители Беларуси, России и Узбекистана.
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