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Новости по тегу #Гимнастика

Сборная Беларуси по спортивной гимнастике проходит заключительный этап подготовки к ЧМ
01 октября 2026 20:27

Сборная Беларуси по спортивной гимнастике проходит заключительный этап подготовки к ЧМ

Белорусы готовятся к чемпионату мира по спортивной гимнастике
01 октября 2026 18:38

Белорусы готовятся к чемпионату мира по спортивной гимнастике

Набор в группы начального обучения стартовал в СДЮШОР по художественной гимнастике «Динамо»
28 августа 2026 20:24

Набор в группы начального обучения стартовал в СДЮШОР по художественной гимнастике «Динамо»

Тимур Карташов занял 5-е место в юниорском финале вольных упражнений на чемпионате Европы
22 августа 2026 14:59

Тимур Карташов занял 5-е место в юниорском финале вольных упражнений на чемпионате Европы

Егор Шарамков пробился в финал вольных упражнений на ЧЕ по спортивной гимнастике
19 августа 2026 17:25

Егор Шарамков пробился в финал вольных упражнений на ЧЕ по спортивной гимнастике

В Минске состоялся Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике
31 мая 2026 18:19

В Минске состоялся Открытый чемпионат БФСО «Динамо» по художественной гимнастике

В Болгарии продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике
28 мая 2026 11:33

В Болгарии продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике

Впервые за пять лет белорусские гимнастки выступят на чемпионате Европы в Болгарии
27 мая 2026 11:53

Впервые за пять лет белорусские гимнастки выступят на чемпионате Европы в Болгарии

Белорусские акробаты завоевали три медали на Кубке мира в Бельгии
13 апреля 2026 11:02

Белорусские акробаты завоевали три медали на Кубке мира в Бельгии

Егор Шарамков выиграл общий зачет Кубка мира по спортивной гимнастике
11 апреля 2026 19:01

Егор Шарамков выиграл общий зачет Кубка мира по спортивной гимнастике

Горносько завоевала четыре медали на турнире серии Гран-при во Франции
06 апреля 2026 11:12

Горносько завоевала четыре медали на турнире серии Гран-при во Франции

В «Стайках» стартовал международный турнир по спортивной гимнастике
20 марта 2026 18:20

В «Стайках» стартовал международный турнир по спортивной гимнастике