Впервые за пять лет белорусские гимнастки выступят на чемпионате Европы в Болгарии

Сегодня, 27 мая, в Болгарии стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спустя пять лет участие в континентальном форуме с национальной символикой примут и белорусские грации. В дебютный день соревнований будет разыгран первый комплект наград – в командном турнире юниорок. Нашу страну представят Кира Бабкевич, Маргарита Журович и Ксения Бондаренко. Также за место на пьедестале у сениорок поспорят медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира Алина Горносько, призеры международных стартов Дарья Веренич и Николь Леута. Свой турнирный путь девушки начнут 28 мая.