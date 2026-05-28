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В Болгарии продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике

28 мая 2026 11:33
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На чемпионате Европы по художественной гимнастике в борьбу вступили сеньорки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Девушки соревнуются в многоборье, а также за попадание в финалы отдельных видов. В первом потоке на ковер выходили две белоруски. Алина Горносько уверенно исполнила композицию с мячом, получив от судей 28,25. Это первое промежуточное место. Также лидера национальной команды показала второй результат в обруче. Опередила нашу грацию россиянка. Дарья Веренич стала третьей и четвертой. Накануне в два финала отдельных видов квалифицировалась юниорка Кира Бабкевич.

# Художественная гимнастика # Гимнастика

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