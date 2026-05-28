В Болгарии продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике

На чемпионате Европы по художественной гимнастике в борьбу вступили сеньорки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки соревнуются в многоборье, а также за попадание в финалы отдельных видов. В первом потоке на ковер выходили две белоруски. Алина Горносько уверенно исполнила композицию с мячом, получив от судей 28,25. Это первое промежуточное место. Также лидера национальной команды показала второй результат в обруче. Опередила нашу грацию россиянка. Дарья Веренич стала третьей и четвертой. Накануне в два финала отдельных видов квалифицировалась юниорка Кира Бабкевич.